Barranquilla volverá a vivir la emoción del fútbol formativo con el regreso de los FCF Camps, el campamento oficial de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) que ofrecerá una nueva experiencia de entrenamiento, aprendizaje y diversión para niños, adolescentes y jóvenes entre los 7 y 17 años.

En esta segunda edición en la ciudad, que se desarrollará del 15 al 20 de diciembre, la gran figura invitada será René Higuita, ícono del fútbol colombiano, recordado por su inigualable estilo bajo los tres palos y su célebre jugada del “escorpión”.

El exarquero, mundialista en Italia 1990 y campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional en 1989, estará presente en las jornadas para compartir con los participantes, firmar autógrafos y enseñar algunos de sus secretos en el arco.

“Me gusta respaldar todos esos proyectos deportivos de los niños y la juventud, todo lo que nos faltó a nosotros, los de mi generación”, expresó Higuita, quien será el gran invitado del FCF Camp en Barranquilla.

Los FCF Camps 2025 se desarrollarán en las modernas sedes deportivas de la FCF en Bogotá y Barranquilla, con módulos semanales de entrenamiento que combinan el perfeccionamiento técnico con la enseñanza de valores, el trabajo en equipo y la integración social. Las jornadas se realizarán de lunes a sábado, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., en un entorno que recrea la experiencia de entrenar como un jugador de la Selección Colombia.

Cada participante contará con uniformes oficiales, alimentación balanceada, hidratación permanente y actividades complementarias, en un formato pensado para vivir el fútbol de manera integral.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun, destacó el propósito de este proyecto formativo que ya ha despertado entusiasmo en las familias y comunidades deportivas del país.

“Los FCF Camps son para nosotros un espacio donde los niños aprenden valores a través del fútbol y, por qué no, sueñan en grande. Abrimos nuestras puertas para ofrecer experiencias de primer nivel”, afirmó Jesurun.

Durante su primera versión, realizada a mediados de este año, los FCF Camps dejaron resultados positivos y grandes historias. Aunque el campamento no está diseñando para reclutar a nuevos jugadores, varios jóvenes mostraron su talento y lograron proyectarse, dando pasos firmes hacia su sueño de vestir la camiseta tricolor.

La edición de diciembre promete repetir ese éxito, esta vez con el carisma y la inspiración de René Higuita, una leyenda que sigue dejando huella dentro y fuera de la cancha.

“Los niños que participan no solo aprenden de técnica y táctica, sino también de disciplina, respeto y compañerismo. Son valores que construyen futuro”, agregó el exarquero.

Las inscripciones para los FCF Camps 2025 ya están abiertas y toda la información está disponible en el sitio web oficial www.fcfcamps.com