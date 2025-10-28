En la zona norte de Cartagena, frente a la playa de Serena del Mar, se levanta morros vita, un desarrollo que encarna el concepto de “lujo apacible”: elegancia sin estridencias, serenidad con valor tangible y una conexión íntima con el entorno natural del Caribe.

El proyecto ofrece una franja de playa concesionada de 1,6 kilómetros con vistas directas al mar, integrando la experiencia residencial con un urbanismo sostenible. Serena del Mar contempla 30 km de senderos peatonales, 35 km de ciclorrutas y 16 km de canales navegables, lo que refuerza su apuesta por un estilo de vida activo y en armonía con la naturaleza.

Más allá de su ubicación privilegiada, morros vita representa una inversión sólida: los proyectos de la marca en Serena del Mar han reportado valorizaciones superiores al 10 % anual, con incrementos acumulados cercanos al 90 %. Cada apartamento ha sido diseñado con amplios ventanales y balcones que integran la brisa y la luz del Caribe, reflejando la filosofía de habitar el paisaje.

El proyecto cuenta además con la certificación Best Place to Live®, que distingue a los condominios morros entre las mejores desarrolladoras residenciales de Latinoamérica, este sello evalúa todo el proceso —desde la preventa hasta la posventa— y se traduce en confianza y cumplimiento para los inversionistas.

Con más de 40 años de experiencia, este promotor ha liderado reconocidos proyectos en Serena del Mar como morros eco, ío, zoe, eos y kai (ya entregados), además de morros park y aura (en construcción). morros vita, actualmente en etapa de preventa, representa una evolución de esa trayectoria, con nuevas formas, materiales y servicios que elevan la experiencia residencial.

Más que un espacio para vivir, morros vita es una invitación a habitar el mar con calma y propósito, donde el lujo se expresa en los detalles, en el diseño y en la sensación de bienestar que ofrece cada día frente al Caribe.

Más información:📍morros showroom: Bocagrande, Cra 3 No. 8-104📍Centro de Ventas Serena del Mar: Vía al Mar km 8📞315 752 1190 / 316 758 5443 / 316 877 7402🌐www.morrosvita.com