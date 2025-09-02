A través del hashtag #MiPróximoCapítulo, Bancolombia invitó a los colombianos a compartir cuál era esa próxima historia que querían vivir, de manera auténtica, los planes y metas personales.

Hoy la campaña evoluciona y para sorpresa de todos, algunos de esos relatos comienzan a hacerse realidad, demostrando que el banco no solo acompaña, sino que también impulsa los anhelos de quienes hacen parte de su historia.

La participación superó todas las expectativas: miles de respuestas e interacciones recogidas en redes, radio y canales propios son la base para escoger a quienes a partir de hoy empiezan a vivir de lleno, su próximo capítulo.

“Queremos emocionarnos junto a los colombianos y mostrar que sí es posible escribir juntos esos próximos capítulos que tanto inspiran”, expresó la entidad en el lanzamiento de esta etapa.

De esta manera, Bancolombia fortalece su vínculo de cercanía, confianza y conexión emocional con la gente, apostándole a construir un futuro mejor de la mano de quienes hacen parte de su historia.