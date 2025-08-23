Con el objetivo de impulsar el crecimiento, la innovación y el impacto económico de las empresas de base tecnológica en la ciudad, la organización holandesa PUM, en alianza con la Alcaldía de Barranquilla y ProBarranquilla, lanzó la convocatoria ‘Haz crecer tu empresa con visión internacional’.

La iniciativa seleccionará 15 empresas locales que recibirán, sin costo, asistencia técnica especializada y consultoría personalizada de 15 expertos holandeses, quienes llegarán a la ciudad entre septiembre, octubre y noviembre de este año para estancias de 15 días por empresa.

“En solo 15 días, una empresa de Barranquilla puede dar saltos de años en su desarrollo gracias a la visión y soluciones de expertos holandeses, que ayudan a aclarar el rumbo, definir acciones concretas y proyectarse con potencial internacional”, indicó Marco Ávila Cardona, representante PUM para el Caribe.

Para Richard Fernández, secretario de Desarrollo Económico del Distrito, “en Barranquilla creemos en el talento local y en su potencial para conectar con el mundo, es por ello que desde la Secretaría de Desarrollo Económico celebramos esta alianza estratégica con la organización holandesa PUM, que le permitirá a nuestras empresas de base tecnológica contar con una transferencia de conocimiento de alto nivel para acceder a nuevas ideas, para mejorar su competitividad y construir nuevas capacidades con una visión global”.

Entre los requisitos para las empresas participantes se encuentra que tengan entre 10 y 250 colaborades, operen en uno de los 30 sectores en los que PUM presta asistencia, cuenten con mínimo 2 años de operación, estén ubicadas en Barranquilla y sean de base tecnológica o tengan un componente de tecnología o innovación importante.

Los sectores priorizados anteriormente mencionados son: Software y desarrollo de aplicaciones, Energía renovable y eficiencia energética, Agrotech (tecnología aplicada al agro), Fintech (tecnología financiera), Foodtech (innovación en alimentos), Healthtech (tecnología en salud), Edtech (tecnología educativa), Industrias 4.0, Tecnologías limpias y sostenibles y manufactura avanzada con componente tecnológico.

Cada empresa seleccionada recibirá asesoría adaptada a sus necesidades, que puede incluir áreas como estrategia de crecimiento, finanzas y gestión empresarial, marketing y posicionamiento, expansión de mercados, optimización de procesos e innovación tecnológica.

El programa busca acelerar el crecimiento empresarial, generar empleo y fortalecer el ecosistema tecnológico de Barranquilla, midiendo su impacto a través de indicadores como creación de nuevas empresas, generación de empleo a mediano y largo plazo, reducción de costos operativos, ahorro energético y acceso a nuevas tecnologías y herramientas de gestión.

“Desde ProBarranquilla trabajamos para que Barranquilla cuente con un ecosistema sólido de base tecnológica, capaz de atraer, retener y escalar proyectos de inversión de alto valor. Esta alianza con PUM y la Alcaldía de Barranquilla es una de las acciones estratégicas para el fortalecimiento del tejido empresarial local, que a su vez se convierte en un habilitador para la llegada de inversión directa. Incorporar conocimiento internacional, favorecer la adopción de innovación y conectar a la ciudad con tendencias globales nos permite consolidar a Barranquilla como un destino competitivo para la inversión en tecnología y CteI”, indicó Vicky Osorio, directora ejecutiva de ProBarranquilla.

Respaldo internacional

PUM Netherlands Senior Experts es una organización sin ánimo de lucro financiada por el Gobierno de los Países Bajos a través de su cooperación internacional para el desarrollo económico. Lleva más de 30 años en Colombia y opera en más de 30 países, apoyando a pequeñas y medianas empresas con el conocimiento de expertos retirados o semiretirados de alto nivel.

En Colombia, PUM ha atendido más de 600 proyectos en alianza con cámaras de comercio, organizaciones de apoyo empresarial y cajas de compensación.