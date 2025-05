El evento abrió con el manifiesto “¡Ser caribe es bacán!”, a cargo de Eduardo Ortega Del Río, CEO de la agencia Pópuli, y Duberney Castaño, CEO de Lights Now. Ambos reivindicaron el concepto de “perrenque” como ese empuje cultural e identitario que desmiente los estereotipos asociados a la Costa. Ortega lo resumió contundentemente: “No por ser caribe las campañas deben ser, como decimos en la Costa, corronchas. Eso es lo que cae en el cliché”.

En el Foro Caribe P&M, Carlos Fernando Vega, director de la revista P&M, reflexionó sobre los motores actuales del marketing y cómo las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, exigen una creatividad más consciente. “La IA, mal usada, convierte nuestras ideas en ideas desechables. Se necesita propósito”, advirtió Vega.

Durante el panel “Descifrando el Perrenque Creativo: el ADN de la industria en la región Caribe”, participaron Octavio Buelvas, gerente de entendimiento del consumidor en Jamar; Martín Orozco, gerente general de Invamer; Eduardo Ortega Del Río (Pópuli) y Shirley Suárez (Ikonozú).

Los panelistas coincidieron en que el entendimiento profundo del consumidor es clave para diferenciarse. “La creatividad es un vehículo para resolver problemas, no un accesorio”, dijo Buelvas, mientras Orozco señaló que “el Caribe ofrece confianza institucional, cercanía al mar y un capital humano que piensa diferente”.

En cuanto al reto del uso ético de la inteligencia artificial, Ortega enfatizó que “antes de la IA se necesita siempre la mente humana”, y Suárez insistió: “Lo llamamos el amigo, pero hay que saber cuándo usarlo y cuándo no”. Para Orozco, la clave está en el conocimiento transversal de los equipos. “No basta con saber solo una parte del negocio”, sostuvo.

En medio de la jornada, el comediante y creativo Andrés López, fundador de Idéalo Pez, llevó al público por un viaje de humor e inspiración. “Todo comienza con un antojo. Hasta una cocada puede ser el punto de partida de una app, una moneda o un negocio entero”, explicó entre risas. López recalcó que “la creatividad debe transformar el ‘no’ en caminos posibles” y que rodearse de los aliados correctos es esencial para cualquier proceso creativo.

Creatividad y formación: una conversación entre academia e industria

En el panel “El brief del mañana: ¿quién lo está escribiendo hoy?”, moderado por Juanita Rico, directora de contenidos de la revista P&M, participaron Jonathan Romero, gerente de marketing Fintech Promigas; Andrés Felipe Domínguez, cofundador de 99 & Partners; Mavy Catherine Gutiérrez, directora general en Colombia de Scala Learning Latam; y Juan José Jaramillo Buitrago, director del Carnaval de Barranquilla.

Jaramillo planteó que “todos quieren ver el espectáculo, pero pocos se preocupan por quienes lo hacen posible”, haciendo referencia a la importancia de que se reconozca el trabajo de quienes están detrás de las ideas creativas, mientras Galindo enfatizó que las universidades deben integrarse más con el mundo laboral, ya que es importante que haya una sinergia en la formación y la ejecución de quienes en un futuro serán los creativos. Por su parte, Gutiérrez aclaró que la academia ya está evolucionando y está abriendo espacios que promueven el cierre de brechas: “Hay habilidades emocionales que se están enseñando para manejar frustración y autocontrol”, anotó.

Los retos planteados giraron en torno a la sostenibilidad, la ética digital y la velocidad. “El tiempo es un reto. Hoy todo se quiere para ayer”, dijo Domínguez. Mientras, Juan José Jaramillo cerró diciendo: “En el Carnaval manejamos tres golpes: el creativo, el económico y el ambiental. Queremos seguir siendo la primera fiesta con sello verde del mundo”.

Del like al impacto: sostenibilidad como eje

En el foro “Del like al impacto: la sostenibilidad como eje de la comunicación”, Juliana Rincón Jaramillo, directora de sostenibilidad ambiental en Litoplas S.A.; María Patricia Dávila, CEO de marketing en Dávila P&M; y Augusto Lemaitre, CEO de ALANTE, coincidieron en que no basta con hablar de sostenibilidad. “No podemos quedarnos en las cifras, debemos pasar a la acción”, dijo Dávila. Lemaitre propuso pasar del storytelling al historydoing, integrando sostenibilidad como pilar estratégico y comercial.

El evento también fue escenario del lanzamiento de Iditek, la Fundación Universitaria para la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, dirigida por su fundador, Tito Crissien. Con sede en Barranquilla, Iditek ofrece un modelo híbrido y multidisciplinario con el propósito de asegurar empleo para todos sus graduados y desarrollar la región desde la educación aplicada. Su enfoque es claro: “Learning by doing”, tecnología con propósito y empleabilidad con impacto.

Actuar con acento: el Caribe en escena

El panel “Actuar con acento costeño”, moderado por Grace Gómez, directora de comunicaciones y relaciones públicas en Agencia Pópuli, reunió a actores como Mauricio Cujar, Elianis Garrido, Rita Bendek e Ismael Barrios. Todos compartieron cómo su acento y cultura han sido a veces barreras, pero también fuentes de autenticidad.

“El problema del acento es que muchos actores confunden hablar con imitar”, reflexionó Cujar, mientras Elianis Garrido recordó que “cuando me pedían neutralizar el acento, yo decía que no. Habrá un proyecto donde me acepten tal cual soy”.

Casi para el cierre de la jornada, el panel “Los de las ideas en las agencias del Caribe”, moderado por Andrea Velilla, CSO en Agencia Pópuli, reunió a líderes como Juan Camilo Rendón, director general creativo en Sonovista; Miro Luaces, director creativo en Dávila P&M; Roberto Flores, director fundador en Kymera; Shirley Suárez (Ikonozú) y Guido Ulloa, director fundador en Agencia GuidoUlloa.

Luaces destacó que “el sentido del humor es vital en nuestra región”, mientras Gaviria defendió que “la creatividad no es solo inspiración, es ejecución”. Guido Ulloa, por su parte, destacó el papel de la migración en la apertura cultural de Barranquilla y cómo esta ha impactado positivamente en la forma en la que pensamos y creamos.

La jornada cerró con una conversación entre Erika Fontalvo, directora de EL HERALDO, y Alberto Mario Rincón, director general de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina. Después de una breve reflexión de Erika Fontalvo sobre las tendencias globales y la esencia costeña de Rincón como elemento en el sector creativo, el experto confesó: “El camino fue más duro por ser costeño. Hubo momentos en los que quise dejar de ser quien soy para encajar”. Sin embargo, concluyó que la autenticidad es hoy su mayor ventaja para destacar en un mundo tan creativo como acelerado.