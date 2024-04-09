Compañías del sector gastronómico, tecnológico y retail están ofreciendo distintas vacantes de contratación inmediata para cubrir plazas disponibles tanto en ciudades capitales como en regiones cercanas. La mayoría no solicita de una larga experiencia laboral e incluso algunas solo requieren de bachillerato finalizado.

Estas ofertas las puede encontrar en el portal de empleo de EL HERALDO, donde además tiene la posibilidad de personalizar su búsqueda a partir de filtros específicos que se adaptan a sus necesidades.

Aquí puede aplicar a algunas que están disponibles:

Operario(a) - Papa John´s

Se solicita personal con noveno grado, bachiller y/o técnico para desempeñar el cargo de operario/a punto de venta, con o sin experiencia.

Funciones

Atención al cliente

Preparación de alimentos

Manejo de dinero

Aseo y organización del punto

Horario: Domingo a domingo en horarios rotativos. Turno de apertura y cierre: 9:00 a.m. a 5:00 p.m. o 5:00 p.m. a 12:00 a.m.

1 día de descanso entre semana.

Salario: Mínimo + prestaciones de ley

Contrato: Indefinido y vinculación directa con la empresa

Beneficios

Asesoría psicológica y jurídica ilimitada (aplica para familiares)

Bono de día flexible de trabajo

Convenios con gimnasios

Convenios con tiendas de gafas y bicicletas eléctricas

Bonos alimenticios

Seguro de vida

Requisitos

Nivel de estudios: Bachillerato (grados 9°, 10° y 11°) hasta profesional

Ciudad de residencia: Barranquilla

Salario: $ 1.300.000 a $ 1.500.000

Aplique aquí

Empacador - Alkosto/Ktronix

Funciones

Realizar de forma correcta y eficiente el empaque de los productos, según las políticas establecidas por la compañía, garantizando un excelente servicio al cliente. Turnos rotativos de 8 horas con contrato directo con la compañía.

Beneficios

Beneficios extralegales, contrato directamente con la compañía, trabajos de domingo a domingo con turnos rotativos de 8 horas (Mañana, tardes y noches).

Requisitos

Experiencia: 6 meses

Nivel de estudios: Bachillerato (grados 9°, 10° y 11°) hasta bachillerato completo

Ciudad de residencia: Bogotá

Salario a convenir

Aplicar aquí

Guarda de seguridad - Grupo Éxito

Misión

Requisitos

Experiencia: 1 año

Nivel de estudios: Bachillerato (grados 9°, 10° y 11°) hasta tecnólogo

Ciudad de residencia: Puerto Gaitán

Aplique aquí

Auxiliar de servicios generales - Agencia de Empleo Comfandi

Funciones

Garantizar la limpieza y el mantenimiento adecuado de las instalaciones.

Mantenimiento y limpieza de áreas comunes.

Gestión y suministro de provisiones.

Soporte en eventos y reuniones.

Horario: lunes a viernes 08:00 a.m. a 12:30 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. ; sábados de 08:30 a.m. a 1:00 p.m.

Requisitos

Experiencia: 2 años

Nivel de estudios: Técnico

Ciudad de residencia: Cali

Salario: $ 1.300.000 a $ 1.500.000

Aplique aquí

Servicios Generales-Ponto Hair Club

Funciones específicas

Aseo y orden de planta completa

Servicio al cliente

Realizar aspersión de ambientes en planta de proceso

Realizar limpieza a profundidad

Realizar la recolección de residuos

Elaborar platos no complejos en cocina

Mantener espacios limpios

Conocimientos

Manejo de sustancias químicas de limpieza y desinfección.

Experiencia en alimentos.

Conocimiento en buenas prácticas de manufactura.

Salario: $1. 500. 000 + auxilio de transporte + prestaciones de ley. Horarios: turnos rotativos de lunes a domingo. Tipo de contrato: indefinido

Requisitos

Nivel de estudios: No tengo estudios hasta técnico

Ciudad de residencia: Medellín

Aplique aquí