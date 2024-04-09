Compañías del sector gastronómico, tecnológico y retail están ofreciendo distintas vacantes de contratación inmediata para cubrir plazas disponibles tanto en ciudades capitales como en regiones cercanas. La mayoría no solicita de una larga experiencia laboral e incluso algunas solo requieren de bachillerato finalizado.
Estas ofertas las puede encontrar en el portal de empleo de EL HERALDO, donde además tiene la posibilidad de personalizar su búsqueda a partir de filtros específicos que se adaptan a sus necesidades.
Aquí puede aplicar a algunas que están disponibles:
Operario(a) - Papa John´s
Se solicita personal con noveno grado, bachiller y/o técnico para desempeñar el cargo de operario/a punto de venta, con o sin experiencia.
Funciones
- Atención al cliente
- Preparación de alimentos
- Manejo de dinero
- Aseo y organización del punto
- Horario: Domingo a domingo en horarios rotativos. Turno de apertura y cierre: 9:00 a.m. a 5:00 p.m. o 5:00 p.m. a 12:00 a.m.
- 1 día de descanso entre semana.
- Salario: Mínimo + prestaciones de ley
- Contrato: Indefinido y vinculación directa con la empresa
Beneficios
- Asesoría psicológica y jurídica ilimitada (aplica para familiares)
- Bono de día flexible de trabajo
- Convenios con gimnasios
- Convenios con tiendas de gafas y bicicletas eléctricas
- Bonos alimenticios
- Seguro de vida
Requisitos
- Nivel de estudios: Bachillerato (grados 9°, 10° y 11°) hasta profesional
- Ciudad de residencia: Barranquilla
Salario: $ 1.300.000 a $ 1.500.000
Empacador - Alkosto/Ktronix
Funciones
Realizar de forma correcta y eficiente el empaque de los productos, según las políticas establecidas por la compañía, garantizando un excelente servicio al cliente. Turnos rotativos de 8 horas con contrato directo con la compañía.
Beneficios
Beneficios extralegales, contrato directamente con la compañía, trabajos de domingo a domingo con turnos rotativos de 8 horas (Mañana, tardes y noches).
Requisitos
- Experiencia: 6 meses
- Nivel de estudios: Bachillerato (grados 9°, 10° y 11°) hasta bachillerato completo
- Ciudad de residencia: Bogotá
Salario a convenir
Guarda de seguridad - Grupo Éxito
Misión
Requisitos
- Experiencia: 1 año
- Nivel de estudios: Bachillerato (grados 9°, 10° y 11°) hasta tecnólogo
- Ciudad de residencia: Puerto Gaitán
Auxiliar de servicios generales - Agencia de Empleo Comfandi
Funciones
- Garantizar la limpieza y el mantenimiento adecuado de las instalaciones.
- Mantenimiento y limpieza de áreas comunes.
- Gestión y suministro de provisiones.
- Soporte en eventos y reuniones.
Horario: lunes a viernes 08:00 a.m. a 12:30 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. ; sábados de 08:30 a.m. a 1:00 p.m.
Requisitos
- Experiencia: 2 años
- Nivel de estudios: Técnico
- Ciudad de residencia: Cali
Salario: $ 1.300.000 a $ 1.500.000
Servicios Generales-Ponto Hair Club
Funciones específicas
- Aseo y orden de planta completa
- Servicio al cliente
- Realizar aspersión de ambientes en planta de proceso
- Realizar limpieza a profundidad
- Realizar la recolección de residuos
- Elaborar platos no complejos en cocina
- Mantener espacios limpios
Conocimientos
- Manejo de sustancias químicas de limpieza y desinfección.
- Experiencia en alimentos.
- Conocimiento en buenas prácticas de manufactura.
Salario: $1. 500. 000 + auxilio de transporte + prestaciones de ley. Horarios: turnos rotativos de lunes a domingo. Tipo de contrato: indefinido
Requisitos
- Nivel de estudios: No tengo estudios hasta técnico
- Ciudad de residencia: Medellín