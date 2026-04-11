Un hecho inusual se presentó en el sistema de transporte masivo MIO de Cali, donde una joven terminó con uno de sus dedos atrapado en una banca metálica ubicada en un paradero del barrio Potrero Grande.

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El incidente, que rápidamente se difundió a través de redes sociales, obligó a la intervención del Cuerpo de Bomberos para prevenir posibles lesiones de mayor gravedad.

Asimismo, la mujer habría introducido su dedo en uno de los orificios de la estructura metálica destinada a los usuarios del sistema mientras esperan el bus, sin poder retirarlo posteriormente por sus propios medios.

Varias personas que se encontraban en el lugar intentaron ayudarla, pero al no lograr resultados, fue necesaria la presencia de los organismos de emergencia.

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De acuerdo con el reporte de los bomberos, la única forma segura de atender la situación fue intervenir directamente la banca metálica. Para ello, los rescatistas emplearon herramientas especializadas con las que realizaron cortes controlados para liberar la sección donde estaba atrapado el dedo.

Durante el procedimiento se adoptaron medidas de seguridad para proteger a la joven, incluyendo la protección de su rostro con un casco, con el fin de evitar afectaciones por las chispas producidas durante el corte del metal.

Finalmente, después de varios minutos de labores técnicas, el equipo de emergencia logró liberar el dedo sin que se presentaran heridas, dando cierre a la situación.

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