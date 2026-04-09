Wilmar Mejía, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), asumirá como nuevo jefe de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF), tras su designación oficial por parte del Gobierno mediante decreto.

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Su llegada a esta entidad, encargada de procesar y examinar información financiera sensible en Colombia, se da luego de la salida de Jorge Lemus, quien dejó el cargo tras sostener un encuentro con el presidente Gustavo Petro.

Asimismo, el nombramiento ha generado controversia, debido a que Mejía fue mencionado en conversaciones que lo vincularían con alias Calarcá, señalado como cabecilla de disidencias de las Farc.

Frente a estas versiones, el funcionario ha reiterado que no tiene ningún tipo de relación con ese grupo. “Con ‘Calarcá’ no tuve ningún vínculo, no lo conozco de manera personal. Desde que comenzó este escándalo, hay contradicciones muy importantes en lo que tiene que ver con los procedimientos de la señora fiscal”.

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Además, indicó que colaborará con las autoridades entregando sus equipos y documentos personales. “Voy a poner a disposición mi pasaporte, mi equipo de cómputo y mi celular para que la Fiscalía General de la Nación, en el momento que corresponda, lo requiera”.

Su designación también ha despertado debate en torno a su formación académica, ya que es educador físico, lo que ha generado dudas sobre su idoneidad para liderar una entidad con funciones altamente técnicas en el ámbito financiero.

Por otro lado, la UIAF tiene la responsabilidad de recibir y analizar reportes de operaciones sospechosas dentro del sistema financiero, los cuales sirven de insumo para investigaciones relacionadas con lavado de activos y financiación del terrorismo.

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Esta entidad es clave en el monitoreo de movimientos financieros irregulares y en la identificación de economías ilícitas en el país.

Finalmente, con su nombramiento, la atención se centra ahora en la gestión que adelantará Mejía al frente de la UIAF, en medio de cuestionamientos por su perfil profesional y los señalamientos que han marcado su trayectoria reciente.