Migración Colombia cuenta con un nuevo sistema digital que permite modernizar los servicios oficiales para que la ciudadanía pueda acceder sin asistencia externa a nuevos canales de atención digital en todo el país.

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Cabe señalar que esta renovación tecnológica, implementada desde este 8 de abril de 2026, transforma la gestión de turnos y promueve mayor transparencia en los servicios públicos.

El nuevo sistema de agendamiento de citas para trámites migratorios en Colombia, respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), responde al incremento de solicitudes y elimina la necesidad de intermediarios.

La entidad migratoria implementa un modelo diario de asignación de cupos para trámites migratorios en su plataforma digital oficial. Los usuarios pueden acceder de domingo a jueves a partir de las 5:00 p.m., para agendar citas del día hábil siguiente, sin dependencia de terceros y con confirmación inmediata.

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El objetivo es reducir los tiempos de espera y dar acceso directo a los ciudadanos y migrantes interesados en resolver diferentes gestiones ante la entidad, completamente en línea.

¿En qué consiste el esquema?

El modelo se describe como automático y sencillo, ya que aplica en todos los Centros Facilitadores y Puestos de Control del país. El proceso digital optimiza el acceso, debido a que al completar el registro digital, cada usuario recibe la información específica de su cita sin pasos adicionales.

Por su parte, la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, explicó que la transformación responde a la necesidad de ofrecer un servicio más eficiente y facilitar el acceso directo de colombianos y extranjeros, ante la alta demanda.

Cabe señalar que la entidad gestiona una diversidad de trámites, por lo que este nuevo sistema digital se hace indispensable.