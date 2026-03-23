Un policía muerto y al menos tres uniformados y cinco civiles heridos dejó este lunes un atentado con explosivos contra una patrulla en la vía Panamericana, la principal carretera del suroeste del país, en el departamento del Cauca (suroeste), informaron fuentes oficiales.

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El ataque ocurrió en el sector del río Las Piedras, entre los municipios de Timbío y Rosas, cuando los uniformados, acompañados de técnicos antiexplosivos, se dirigían a verificar la presencia de artefactos sospechosos reportados por conductores y habitantes de la zona.

La víctima mortal es el patrullero Juan David Grande mientras que entre los heridos se encuentran otros miembros de la Policía Metropolitana de Popayán, capital del Cauca, uno de ellos en estado grave.

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🇨🇴 | Cauca, Colombia, fuera de control: al menos un policía asesinado y cinco heridos tras ataque con explosivos contra una patrulla en la vía Panamericana, entre Timbío y Rosas. pic.twitter.com/F1NrfoDKRd — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 23, 2026

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, rechazó el atentado y aseguró que se trata de “un ataque directo, cobarde y absolutamente reprochable de grupos criminales contra la población civil y la Fuerza Pública”.

“Lamentamos con dolor esta pérdida irreparable de un valiente que entregó su vida en cumplimiento del deber”, expresó el gobernador en su cuenta de X en la que también manifestó su apoyo “a los tres uniformados y cinco civiles heridos, con el deseo de pronta recuperación”.

Repudiamos el hecho criminal ocurrido hoy en el sector Río Las Piedras, sobre la vía Panamericana, donde fue atacado un dispositivo de la @PoliciaColombia y, lamentablemente perdió la vida el patrullero Juan David Grande.



Lamentamos con dolor esta pérdida irreparable de un… pic.twitter.com/ucQrqlDthu — OCTAVIO GUZMÁN (@OctavioGuzmanGu) March 23, 2026

La fuerte detonación destruyó parte del asfalto de la vía y obligó al cierre de esta importante carretera que conecta el sur con el resto del país, mientras equipos de seguridad acordonaron la zona para evitar nuevos incidentes.

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Las autoridades todavía no han atribuido el atentado a ninguna organización criminal, pero en el área tienen presencia disidencias de las antiguas FARC, que en los últimos años han intensificado sus ataques contra la fuerza pública.