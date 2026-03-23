El procurador Gregorio Eljach anunció este lunes que el ente de control disciplinario acompañará las investigaciones para establecer las causas del accidente del avión Hércules de la fuerza pública en el Putumayo.

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En la mañana de este lunes se reportó el grave siniestro en Puerto Leguizamo, donde un avión de la Fuerza Aéreoespacial Colombiana que transportaba a varios uniformados se estrelló contra una montaña, según información preliminar.

De momento en redes sociales reportan al menos 90 víctimas mortales, a la espera de confirmación por parte de las Fuerzas Militares. En su cuenta de X el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, confirmó que el avión tipo Hércules, que transportaba tropas de la fuerza pública, se accidentó en el momento del despegue. Por ahora no se tiene información del número de víctimas mortales, ya que la aeronave transportaba a unos 110 uniformados.

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EL HERALDO pudo confirmar con una fuente en Putumayo que el avión, en el que iban dos pelotones conformados por al menos 100 soldados, salió aproximadamente a las 6 de la mañana de Catam, en Bogotá.

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“El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, lamenta el accidente de un avión de la @FuerzaAereaCol en Puerto Leguízamo, Putumayo. Desde la @PGN_COL expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de los uniformados que se encontraban a bordo en cumplimiento de su deber, y acompañaremos las investigaciones que se adelanten para esclarecer lo ocurrido” indicó el Ministerio Público en un mensaje de X.