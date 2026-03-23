BOGOTÁ. El comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, general Carlos Silva, informó este lunes que un total de 48 heridos son atendidos tras el siniestro aéreo del avión Hércules de la fuerza pública a las 9:50 de la mañana.

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Reportó el alto oficial que se trata de un avión Hércules C-130, de matrícula 1016, que cubría la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís, transportando personal del Ejército Nacional.

“Tuvimos la oportuna intervención de nuestra Armada Nacional que tiene una base en Puerto Leguízamo, para llegar de inmediato al sitio y empezar la labor de rescate”, expresó.

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Así mismo, indicó que había 114 pasajeros a bordo y 11 tripulantes: “En este momento sabemos que hay 48 heridos que ya han sido rescatados. Es una cifra preliminar. Y todos ellos están en centros asistenciales de Puerto Leguízamo”.

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“Hemos enviado ya un avión ambulancia y un C-130 con 50 camillas para el transporte masivo de heridos y un avión Caza-295 con 24 camillas disponibles”, agregó .

También, señaló el general Silva, va un helicóptero medicalizado UH-60 y médicos adicionales para poder hacer la clasificación de heridos: “Tenemos el ofrecimiento de Neiva, Florencia y Bogotá para recibir todos estos heridos”.

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Y sobre las causas del accidente expuso el comandante de la FAC: “Hemos enviado un equipo tipo investigador para determinar las causas de este siniestro. Tan pronto despegó la aeronave sufrió algún problema y se precipitó a tierra a un par de kilómetros del aeropuerto”.