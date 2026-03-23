El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, afirmó este lunes en sus redes sociales que el bombardeo de la Fuerza Aérea ecuatoriana que fue polémica en las semanas previas “no fue dirigido contra Colombia”.

Lea más: “No debió haber sucedido”: presidente Petro sobre accidente de avión Hércules que transportada 110 militares

El jefe de la cartera de seguridad compartió la explicación técnica de la comisión binacional integrada por Colombia y Ecuador, con participación del brigadier general de la Fuerza Aérea Colombiana, Jorge Andrés Henao Bohórquez, en relación con una bomba de 250 kg empleada por la Fuerza Aérea ecuatoriana en una operación militar el 3 de marzo de 2026, la cual fue encontrada en zona rural de Jardines de Sucumbíos, corregimiento del municipio de Ipiales, Nariño, a escasos metros de la frontera con Ecuador.

“El bombardeo no fue dirigido contra Colombia. Se trató de un hecho accidental. La evidencia indica que el punto de impacto inicial de la bomba fue en territorio ecuatoriano y que esta habría rebotado aproximadamente 210 metros hacia territorio colombiano. El artefacto no detonó y no se registraron afectaciones a la población ni a bienes”, aseveró Sánchez.

Ver más: Con ‘MeTooColombia’ y ‘YoTeCreoColega’, periodistas crean movimiento que expone acoso en medios de comunicación

Expuso además que la comisión ecuatoriana ha sido categórica en señalar que la operación militar la desarrollaron dentro de su territorio, contra estructuras criminales, sin intención alguna de afectar a Colombia.

Dijo que esta valoración es plenamente compartida por la comisión colombiana, con base en la verificación en terreno y la comunicación directa entre mandos militares y ministros de Defensa de ambas naciones.

“Actuamos con rigor y responsabilidad. Este episodio reafirma la confianza mutua y la necesidad de fortalecer la coordinación y la cooperación en la frontera para enfrentar con mayor contundencia a las organizaciones criminales, especialmente a las narcotraficantes”, explicó el ministro.

Lea también: Trump pone como ejemplo a Delcy Rodríguez para el futuro líder de Irán