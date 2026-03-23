Por los recientes señalamientos de acoso sexual dentro del sector de medios de comunicación, periodistas y presentadoras han comenzado a compartir testimonios y respaldarse públicamente.

Ejército reporta asonada en Mercaderes, Cauca, tras destrucción de laboratorio de cocaína

Nueva asonada afecta operaciones del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca

Bajo etiquetas como #YoTeCreoColega y #MeTooColombia, decenas de mujeres han compartido testimonios y mensajes de apoyo en redes sociales.

La conversación en redes se intensificó luego de que Caracol Televisión confirmara la activación de protocolos legales para proteger a trabajadoras que señalaron a dos periodistas del canal por presuntos casos de acoso.

Captura de video/ cortesía El director del noticiero se pronunció este domingo desde la cabina de Blu Radio.

Además, desde Noticias Caracol, su director Juan Roberto Vargas expresó que la situación representa un momento delicado, pero también una oportunidad para actuar con “responsabilidad frente a las víctimas”.

Aunque no se han divulgado identidades, el medio aseguró que no permanecerá al margen de los hechos y que acompañará los procesos que correspondan.

ME TOO COLOMBIA #MeTooColombia#YoTeCreoColega



Varias periodistas nos hemos unido para apoyar y respaldar a las mujeres que han sido víctimas de acoso sexual en los medios de comunicación en Colombia.



Durante años hemos visto cómo los sueños de jóvenes periodistas son… pic.twitter.com/uL67B7k9Hi — MÓNICA RODRÍGUEZ 🐤 (@MONYRODRIGUEZOF) March 22, 2026

Asimismo, la iniciativa que circula en redes ha sido impulsada por varias comunicadoras, entre ellas Mónica Rodríguez, quien ha insistido en la necesidad de visibilizar situaciones que durante años permanecieron en silencio.

El movimiento busca recolectar testimonios en un entorno seguro, con apoyo legal para orientar a quienes decidan denunciar formalmente. Organizaciones como ONU Mujeres y Sisma Mujer se han sumado al respaldo.

“Varias periodistas nos hemos unido para apoyar y respaldar a las mujeres que han sido víctimas de acoso sexual en los medios de comunicación en Colombia”, escribió en su cuenta de X.

X @MONYRODRIGUEZOF ME TOO COLOMBIA

Algunas periodistas han decidido hacer públicas sus experiencias. Por ejemplo, la comunicadora Juanita Gómez compartió un testimonio en el que describe situaciones incómodas con colegas de mayor jerarquía, mientras que Lina Tobón relató episodios de contacto físico no consentido y presiones laborales.

Según las denunciantes, estos comportamientos suelen ocurrir en contextos donde existe desequilibrio de poder, lo que dificulta la denuncia oportuna.

En 2022, el periodista/presentador viajó a Medellín. Presentaba conmigo y estando frente a cámara, sin ningún asomo de vergüenza invadió mi espacio personal...Para mí no es natural que un jefe me tocase el rostro diciéndome que me estaba “puliendo el maquillaje”. — Lina Tobón (@linamatote) March 22, 2026

Igualmente, se puso sobre la mesa los señalamientos anteriores contra Hollman Morris, actual directivo de RTVC, quien ha enfrentado acusaciones en años anteriores.

En paralelo, otros colectivos han promovido mensajes que cuestionan la falta de resultados judiciales y advierten sobre posibles escenarios de impunidad.

Johana Fuentes, una de las líderes de la iniciativa, explicó que el objetivo es ofrecer acompañamiento y generar confianza para que más mujeres puedan hablar.

“Hemos creado el correo yotecreocolega@gmail.com, un espacio seguro y confidencial para recibir testimonios de acoso, abuso de poder y violencia de género dentro del ejercicio periodístico”, señaló Mónica Rodríguez.

En este sentido, el canal Caracol Televisión aún no ha suministrado las actualizaciones del caso.