La Policía Nacional incautó en las últimas horas un cargamento con 71 kilos de cocaína oculto en flores artificiales, que iban a ser enviadas a Turquía. Los hechos se presentaron en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, y su hallazgo se dio gracias a la experiencia de un perro antinarcóticos.

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“En desarrollo de la estrategia ‘Esmeralda Plus’, la Policía Nacional logró la incautación de 71 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el Aeropuerto Internacional El Dorado”, indicó el brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos.

Cabe señalar que en lo corrido del año, las autoridades han intensificado las operaciones contra el narcotráfico, priorizando algunas regiones en donde es más común este delito. La vigilancia constante se ha mantenido principalmente en zonas de frontera y en las terminales aéreas y terrestres, donde se han incautado cargamentos enteros.

De acuerdo a información preliminar sobre el cargamento oculto en flores, el procedimiento se realizó en una bodega, en la terminal de carga, donde fue detectada “una modalidad de ocultamiento utilizada para evadir los controles”.

“La droga estaba escondida dentro de 1.030 tallos de flores artificiales, que habían sido modificados con material sintético para ocultar en su interior el estupefaciente. El cargamento tenía como destino Estambul, Turquía”, agregó el general Castaño.

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Según reveló, el cargamento está avaluado en casi 4,3 millones de dólares.

“Pudimos ubicar la sustancia a tiempo y evitar su salida del país. Así se evita la circulación de aproximadamente 177.000 dosis en el mercado ilegal“, aseguró el general.

Por el momento, las autoridades avanzan en las investigaciones pertinentes para determinar quiénes serían los responsables del envío de la droga.

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Asimismo, el brigadier general William Castaño destacó el trabajo conjunto entre el personal antinarcóticos y los perros especializados.

“Este golpe permite debilitar las rutas, logísticas y economías criminales que, a través de diferentes modalidades, buscan exportar ilícitos”, enfatizó el director Antinarcóticos.