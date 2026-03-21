El presidente Gustavo Petro hizo este sábado un llamado a la ciudadanía mundial para que salga a las calles y se movilice para exigir un alto el fuego en Oriente Medio y en otros conflictos internacionales, ante la escalada de violencia en distintas regiones.

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“Yo creo que si no queremos extender el conflicto del Medio Oriente a una catástrofe económica mundial, social mundial y a una guerra mundial como ya lo empezamos a ver en la guerra de Ucrania, la humanidad tiene que exigir toda con palabras y en las calles un cese al fuego inmediato”, afirmó Petro durante su intervención en el Foro de Alto Nivel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y África, que se celebra en Bogotá.

El mandatario defendió que la presión social y el diálogo son herramientas fundamentales para frenar la violencia “y lo único que puede equiparar el poder del misil es la palabra”.

En ese contexto, el presidente colombiano insistió en la necesidad de detener la escalada militar y abrir espacios de negociación: “La humanidad necesita un cese al fuego inmediato para que la palabra pueda hacer”.

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Antes de Petro, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió sobre el aumento de los conflictos globales y lamentó que “todo se soluciona con guerra hoy día”, al cuestionar la incapacidad de la comunidad internacional para frenar crisis como las de Gaza, Irán o Ucrania.

Colombia ha impulsado recientemente iniciativas regionales sobre el conflicto en Oriente Medio, como la del pasado 13 de marzo, cuando junto a los Gobiernos de Brasil y México pidió un alto el fuego inmediato como primer paso hacia una negociación de paz.

En ese pronunciamiento conjunto, los tres países expresaron su disposición a contribuir a procesos que permitan avanzar hacia una salida política y negociada del conflicto, en medio de la escalada derivada de los enfrentamientos entre Irán, Israel y Estados Unidos.

Esta semana Petro ha hablado con líderes como el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, con quienes coincidió en la necesidad de impulsar una salida dialogada al conflicto en Oriente Medio.