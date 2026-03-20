En la red social TikTok se han vuelto viral varios videos de una abuela que junto a sus nietas se sube a varias atracciones en el Parque del Café, ubicado en el departamento del Quindío.

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En los videos, publicados en la cuenta lmcho0522, se observa a la abuela subiéndose junto a una de sus nietas a varias de las atracciones del parque. A la mujer se le nota tranquila, disfrutando, mientras que a la nieta, muchos años más joven, con nervios.

Una de las atracciones incluye una caída libre a alta velocidad. También se subió a una montaña rusa.

En uno de los clics, la nieta comenta que casi se desmaya en una de las atracciones, mientras la abuela sonríe tranquila sin ningún tipo de nervios

Uno de los videos ya acumula más de un millón 200 mil reproducciones, mientras que otro, también con la abuela como protagonista tiene hasta el momento 570 mil.

“Si ella pudo, ¿por qué yo no?”; “Tiene más ánimo que muchos jóvenes que conozco”; “¿Cómo es posible que una abuelita sea más valiente que yo?”, son algunos de los comentarios.

La nieta de las publicaciones, en respuesta a los comentarios, aseguró: “La verdadera hipótesis es que a ella le encanta todo eso, siempre que tiene la oportunidad de subir a esas máquinas lo hace, hacía descenso en los ríos con la defensa civil, pues con eso se siente más viva”.

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Reveló que la abuela se llama Eunice y que incluso es conocida en redes por sus aventuras. Al parecer trabajó en Defensa Civil, en La Tebaida, un municipio del departamento de Quindío.