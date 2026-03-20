Mafalda, la una osa de anteojos que habita en el Bioparque Ukumarí, en Pereira, Risaralda, arribó a 28 años de vida en el mes de febrero. Se trata del ejemplar de esta especie más longeva en el país.

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Esta osa, que se encuentra en el bioparque desde el año 2015, ha protagonizado diferentes campañas de procesos de conservación y educación ambiental.

Es una osa de 72,5 kilogramos que ha superado la expectativa de vida ampliamente, gracias en gran parte al cuidado permanente de expertos en el bioparque. En libertad, los osos andinos rara vez superan los 20 años de vida.

La Alcaldía de Pereira califica a la osa Mafalda como un símbolo del cuidado animal. Al animal lo mantienen con una dieta controlada y monitoreo constante de su salud.

Hay que tener presente que el oso de anteojos o andino, la única especie de oso presente en Sudamérica, cumple un papel fundamental en los ecosistemas.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, esta especie es considerada el “jardinero de los bosques”, ya que contribuye a la dispersión de semillas y al equilibrio de los ecosistemas andinos.

En el país existen programas de conservación activos desde hace más de dos décadas para proteger su hábitat y frenar amenazas como la deforestación, la caza y la expansión agrícola.

Según información de Parques Nacionales Naturales de Colombia, el oso andino está presente en al menos 23 áreas protegidas del país. En Colombia podrían existir entre 2.000 y 5.100 individuos dentro de zonas protegidas.

En el caso de Mafalda, en el Bioparque Ukumarí no solo representa un caso exitoso de longevidad, sino también una oportunidad para sensibilizar a los visitantes sobre la protección de la fauna silvestre.

En este parque comparte hábitat con otros osos de anteojos como Fura, una cría que fue rescatada tras ser abandonada.