El Gobierno nacional, a través del Departamento de Prosperidad Social (DPS), ha dispuesto una serie de subsidios para ayudar económicamente a las poblaciones más vulnerables. Entre esos programas están Renta Ciudadana y Devolución del IVA, que ya iniciaron pagos de primer ciclo 2026.

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El DPS anunció también el plazo que tienen los beneficiarios para cobrar la transferencia en caso de que las reciban para pago electrónico por medio de giro programado.

En cuanto a estos dos subsidios, la entidad señala que la Devolución del IVA “es un programa de Transferencias Monetarias No Condicionadas–TMNC, que busca reducir el impacto del cobro del impuesto sobre las ventas IVA en los hogares más pobres del país”.

Por su parte, Renta Ciudadana es un programa que “entrega transferencias monetarias (condicionadas y no condicionadas) a hogares en pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad”.

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En ese sentido, estos subsidios se giran a los beneficiarios por medio de transferencias que se dan por ciclos. El primer ciclo de entrega comenzará el 20 de marzo y finalizará el 5 de abril, por lo cual los beneficiarios de ambos programas tendrán hasta este día para cobrar la transferencia en caso de que la reciba para pago electrónico por medio de giro programado.

“Son más de 763 mil hogares los que recibirán las transferencias monetarias en donde el Gobierno Nacional invertirá 323.495 millones de pesos”, aseguró el DPS.

¿Cómo recibir o cobrar la transferencia del primer ciclo para ambos programas?

“En este primer ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, realizará la entrega mediante la modalidad de giro para todos los hogares beneficiarios, y garantizará la cobertura en todo el territorio nacional a través de la unión temporal conformada por SuRed y Supergiros”, enfatizò el Departamento de Prosperidad Social, a travès de su pàgina web.