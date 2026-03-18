La Fiscalía y la Policía capturaron a 13 personas de distintas nacionalidades por organizar peleas de perros en La Calera, Cundinamarca, cerca de la capital del país. Dos de ellos fueron enviados a la cárcel.

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“Mediante diferentes actividades de policía judicial lideradas por Fiscalía y Policía se identificó un inmueble ubicado en la vereda Aurora Alta de La Calera, al cual se llegó en compañía del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, con apoyo de los institutos de Protección y Bienestar Animal de Bogotá y Cundinamarca, en cumplimiento de una orden judicial de registro y allanamiento, justo en el momento en el que se realizaban los enfrentamientos en un cuadrilátero de madera entre caninos de Colombia y otros traídos del exterior”, se lee en el comunicado del ente acusador.

Por ello, las autoridades capturaron en situación de flagrancia a nueve ciudadanos ecuatorianos, venezolanos y dominicanos; y cuatro colombianos, entre ellos un veterinario y el organizador del evento ilícito, quien sería el encargado de convocar espectadores por grupos cerrados y redes sociales con el propósito, al parecer, de que se realizaran apuestas y obtener ganancias ilegales.

Indicó el organismo de investigación penal que “durante el procedimiento fueron recuperados 12 perros que se encontraban en precarias condiciones de salud, cuatro de ellos serían utilizados como carnadas para iniciar las peleas. Adicionalmente, se hallaron dos perros muertos”.

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Tras el operativo, la Fiscalía imputó a los 13 detenidos los delitos de muerte animal y lesiones que menoscaben gravemente la salud o integridad física del animal, ambas conductas agravadas.

“Los cargos fueron aceptados. De igual manera se solicitó, a dos de los procesados, el organizador y el veterinario, identificados como Juan Esteban León Ramírez y Carlos Cifuentes Hernández, respectivamente, medida de aseguramiento en centro carcelario. Los demás sindicados seguirán vinculados a la investigación a la espera de la sentencia condenatoria”, concluye la información.