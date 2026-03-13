Una estudiante de la Universidad Externado, identificada como Johanna Caterina Agria Jamioy, falleció en un grave accidente de tránsito, tras ser arrollada por un bus del Transmilenio en la estación Las Aguas, en el centro de Bogotá. El siniestro ocurrió en la madrugada del pasado jueves 12 de marzo.

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Pudo conocerse que la joven, de 21 años, cursaba sexto semestre de Antropología y era beneficiaria del programa distrital Atenea, una iniciativa que premia el esfuerzo de jóvenes con apoyos para su educación superior.

La empresa de transporte masivo se pronunció a través de un comunicado lamentando lo sucedido, sin embargo sus declaraciones generaron controversia al asegurar que el accidente ocurrió cuando Johanna Caterina “intentaba ingresar de manera irregular” a la estación.

Asimismo, explicó que “se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y atención… Transmilenio continúa reforzando las medidas de control y monitoreo con el fin de garantizar la seguridad operacional”, asegurando que ya puso a disposición de las autoridades toda la información del caso para determinar si su conductor tuvo o no responsabilidad en el fatal suceso.

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Por su parte, la Universidad del Externado confirmó la identidad de la joven y activó su equipo de Bienestar Universitario para acompañar a la familia Agria Jamioy en los trámites de sepultura.