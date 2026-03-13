Manos Visibles y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Colombia, abrieron la convocatoria del programa DALE Lidera Pazcífico, el cual entregará 200 becas a liderazgos juveniles étnicos.

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Estas becas se otorgarán en Cali, Buenaventura, Guapi, Timbiquí, Tumaco y Quibdó para quienes deseen ser parte de esta escuela de liderazgo y plataforma de incidencia.

Las organizaciones señalaron que “el objetivo del programa es fortalecer liderazgos juveniles que puedan incidir en decisiones locales, regionales y nacionales, ofreciendo herramientas políticas, técnicas y estratégicas para que las juventudes transformen sus territorios y construyan una agenda renovada de paz”.

Asimismo, la gerente técnica de Manos Visibles, Giuliana Brayan, indicó que durante dos meses los liderazgos podrán acceder a una formación de 8 módulos estratégicos, acompañamiento personalizado para fortalecer iniciativas, trazar una ruta estratégica, identificar fuentes de financiación y escalar su impacto, conectándose además con referentes, actores estratégicos y redes de decisión.

Los jóvenes interesados, entre 18 y 35 años, pueden postularse del 09 de marzo al 22 de marzo, siempre cuando se reconozcan como parte de comunidades étnicas y que lideren proyectos comunitarios, culturales, educativos, tecnológicos o económicos con impacto real en sus municipios.

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Las organizaciones que entregarán las becas aseguraron que el propósito de las mismas es fortalecer en los liderazgos la capacidad de leer el contexto con profundidad, nombrar los problemas estructurales y diseñar soluciones viables desde el territorio.

“Queremos que los liderazgos juveniles sean capaces de convertir sus propuestas en agendas de incidencia, narrativas públicas y acciones colectivas sostenibles. Capaces de incidir, tomar posición y transformar decisiones reales”, añadió Brayan.

“Este programa impulsa liderazgos que edifican estructuras de decisión, y amplían las posibilidades democráticas a través de una formación de primer nivel, con tutores del Pacífico y expertos nacionales vinculados a universidades líderes”, se lee en el comunicado.

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Cabe señalar que DALE es una plataforma que durante 14 años ha fortalecido a más de 1.200 liderazgos juveniles étnicos para la incidencia y el posicionamiento de nuevas narrativas. “Liderazgos que hoy son referentes en Colombia”.

Las y los interesados podrán postularse a través del siguiente enlace.