El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo este miércoles que necesita cooperación de Colombia para llevar a cabo el corredor humanitario que propone José Antonio Kast, quien se posesiona este 11 de marzo como presidente de Chile, para que los migrantes colombianos y venezolanos en situación irregular puedan volver a sus países de origen.

“Tiene que haber cooperación de parte de Colombia y de parte de Venezuela. Nosotros mismos hemos solicitado y hemos llegado a acuerdos que hasta el día de hoy todavía no se cumplen con el presidente Petro”, señaló Noboa desde Santiago, donde será la investidura de Kast.

Agregó que también se planea “mover cerca de tres mil presos colombianos y venezolanos que tenemos en cárceles ecuatorianas con una crisis de hacinamiento”.

En respuesta, el presidente Gustavo Petro señaló a través de un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter) que su gobierno requiere “respeto” por parte de Daniel Noboa para avanzar con la colaboración del proyecto de corredor humanitario.

“La colaboración para hacer el corredor humanitario para llevar a la población venezolana ubicada en Ecuador hasta Venezuela está disponible y depende del respeto a Colombia por parte del presidente de Ecuador”, aseveró Petro.

Este cruce se suma a los que desataron la guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia en enero, cuando el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció la aplicación de una “tasa de seguridad” del 30 %, que en marzo subió a 50 %, a productos colombianos, una medida que, según explicó, respondía a la falta de acciones firmes del país vecino contra los grupos criminales y el narcotráfico.

En respuesta, Colombia anunció medidas similares y comenzó a cobrar el mismo porcentaje a productos ecuatorianos, decisión que alcanza a 23 partidas arancelarias agrupadas en 73 subpartidas correspondientes a bienes agrícolas, alimenticios e industriales.