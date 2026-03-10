Un giro de 180 grados tomó la investigación por la muerte de una mujer y su hijo de solo 10 meses. Inicialmente se creía que las víctimas habían muerto a causa de un accidente de tránsito ocurrido en diciembre pasado, sin embargo, ahora se ha podido comprobar que todo se trató de un doble crimen.

La investigación, dirigida por la Fiscalía General de la Nación, permitió establecer que los cuerpos de las víctimas presentaban condiciones y heridas no compatibles con un siniestro que ocurrió supuestamente la madrugada del 12 de diciembre de 2025, en el barrio Bosque Popular, en inmediaciones del Jardín Botánico de Bogotá.

Inicialmente, los organismos de socorro y de rescate que atendieron la emergencia encontraron un vehículo subido a un separador vial y colisionado de frente contra un árbol. Dentro del automotor encontraron a una mujer y a su bebé sin signos vitales, y a un individuo inconsciente.

“Las actividades de policía judicial realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y los análisis del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses evidenciaron que la madre presentaba una herida en el cuello ocasionada con arma cortopunzante. Entre tanto, el niño registraba lesiones que serían compatibles con una agitación violenta de su cuerpo, conocida como zarandeo, sucedida antes del supuesto siniestro”, indicó el ente investigador.

Las pesquisas dan cuenta de que el padre del menor de edad, recogió y trasladó a la mujer, al sector de Villa Luz para recoger al bebé. Con el niño en el carro la mamá se percató que estaba muerto y reclamó airadamente, por lo que su acompañante presuntamente la atacó con un cuchillo.

Esto se pudo corroborar con videos de cámaras de seguridad, muestras biológicas recuperadas en el automotor y otras evidencias obtenidas por los investigadores de la Fiscalía.

“Con el propósito de evitar que fuera descubierto, el señalado agresor limpió el vehículo, desapareció algunos artículos que lo comprometían, chocó el automóvil para dar la apariencia de una colisión y acomodó el cuerpo de la mujer en la silla del conductor para aparentar que iba al volante. Con algunas lesiones esperó en la parte del copiloto a que fuera atendido por las autoridades”, concluyó la investigación.

Por este doble homicidio, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó al señalado homicida los delitos de homicidio y feminicidio, las dos conductas agravadas; además de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

El hombre no aceptó los cargos que le fueron imputados, y ahora deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza su proceso judicial.