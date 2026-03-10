Eutimio Valencia Duave, gobernador indígena de la comunidad Alto Tarena, en el departamento del Chocó, fue encontrado sin vida en la tarde de este martes 10 de marzo.

La Asociación de Cabildos, Autoridades Tradicionales Indígenas Emberá Dóbida, Katío, Chamí y Tule del Departamento del Chocó – (Orewa) fue la encargada de informar sobre la muerte de Valencia Duave. La autoridad indígena había sido reportada como desaparecida en la mañana de este mismo martes y, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, habría sido interceptada por tres hombres armados en la vía que conduce al municipio de Tadó.

“Expresamos nuestro profundo dolor y consternación tras conocerse el hallazgo del cuerpo sin vida del gobernador indígena Eutimio Valencia Duave, autoridad de la comunidad indígena Alto Tarena, quien había sido reportado como desaparecido. El gobernador Eutimio Valencia Duave fue reconocido como una autoridad comprometida con el bienestar de su comunidad, la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la protección de nuestros territorios ancestrales. Su liderazgo, su palabra y su trabajo por la comunidad permanecerán en la memoria colectiva de quienes compartimos con él las luchas por la vida, la dignidad y la pervivencia cultural de nuestros pueblos. Por ende, este hecho enluta no solo a su familia y a su comunidad, sino también a todos los pueblos indígenas del Chocó, que hoy lamentamos la pérdida de un líder comprometido con la defensa del territorio, la vida y los derechos colectivos de nuestras comunidades”, se lee en el comunicado de Orewa.

En el mismo escrito, le hacen un llamado a las autoridades para que adelanten de manera inmediata “investigaciones rigurosas, prontas y transparentes que permitan esclarecer lo ocurrido, determinar las circunstancias de su muerte, identificar y judicializar a los responsables, y garantizar que este crimen no quede en la impunidad”.

