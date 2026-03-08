Por medio de su cuenta de X, en pleno preconteo de votos este domingo 8 de marzo de las elecciones legislativas, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el proceso.

Advirtió que el preconteo no tiene efecto legal y que además siempre se ha usado para demostrar rapidez, pero cuenta con los datos completos.

“El preconteo no tiene efecto legal y se usaba para simplemente demostrar rapidez, y en el fondo, prefigurar la opinión pública sin que existan los datos legales. El preconteo hoy hecho por una empresa de Thomas Greg and sons sin auditoría técnica, se convertía en el escrutinio final cuando los testigos o no existían o no sabían cómo impugnar las mesas, para que fuesen escrutados”, publicó el mandatario nacional.

También alertó que es posible que en el evento electoral de este domingo tenga más lentitud que los anteriores e hizo un llamado a los testigos electorales para que se queden hasta el final.

“Hoy parece existirá una gran lentitud que va a hacer esperar mucho a los testigos para esperar si su resultado de mesa es el mismo del preconteo. Los testigos deben ser pacientes y solo hasta ese momento decidir impugnar o no. Si hay diferencia de datos vamos a tener un anochecer algo frío. Ahora se impone otro requisito: que los testigos se queden hasta el final en sus mesas”, agregó.

Por ahora, la Registraduría continúa emitiendo boletines y actualizando los resultados del Senado, Cámara y consultas interpartidistas.