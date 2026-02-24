La Aeronáutica Civil confirmó este martes 24 de febrero que una aeronave comercial que cubría la ruta Bogotá–San Andrés realizó una maniobra de “aborto de abortaje” como medida preventiva de seguridad tras detectar la aproximación de otra aeronave en trayectoria paralela a la pista.

Según el reporte oficial, el hecho ocurrió el pasado 20 de febrero en Bogotá, cuando el Airbus A320 con 157 pasajeros y cinco tripulantes a bordo iniciaba su carrera de despegue. Durante la maniobra, “la tripulación advirtió durante la carrera de despegue el sobrevuelo de una aeronave de ala rotatoria que se desplazaba en una trayectoria paralela y aproximándose a la pista”, indicó la autoridad aeronáutica.

De acuerdo con la información preliminar, el avión comercial había sido autorizado para despegar por el control de tránsito aéreo, pero ante la proximidad de la otra aeronave “se aplicaron estrictamente los protocolos de seguridad y se ejecutó el abortaje de decolaje, logrando la detención segura de la aeronave”.

La entidad explicó que, como consecuencia de la maniobra, la temperatura de los frenos alcanzó cerca de 900 grados centígrados, lo que provocó el desinflado de las llantas. “No se presentó conato de incendio ni afectación a los ocupantes”, se lee en el documento, agregando que todos los pasajeros y tripulantes “se encuentran en buen estado de salud”.

Sobre la aeronave involucrada, la Aeronáutica Civil detalló que se trataba de un helicóptero de Estado que realizaba un sobrevuelo paralelo a la pista antes de cruzar su trayectoria. “Durante la transferencia de comunicaciones entre la Torre Norte y la Torre Sur, se generó un traslapo en la frecuencia”, explicó la autoridad, lo que coincidió con el inicio de la carrera de despegue del vuelo comercial.

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes inició la indagación correspondiente. “El objetivo es determinar las circunstancias exactas del suceso, identificar factores contribuyentes y emitir recomendaciones que permitan fortalecer la seguridad operacional”.

Finalmente, la Aeronáutica Civil reiteró que “la seguridad aérea es la prioridad fundamental” y aseguró que continuará informando sobre los avances del proceso investigativo.

