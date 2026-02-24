Tras las sorpresivas emergencias que causaron las lluvias atípicas derivadas del frente frío que azotó buena parte del territorio nacional, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) llamó a las principales empresas de generación eléctrica para supervisar el cumplimiento de aspectos financieros, técnicos y administrativos.

Este pedido tiene como fin, justifica la entidad, “garantizar que la operación de los recursos hídricos se ajuste a la regulación, la continuidad del servicio y la protección de los derechos de los usuarios.

La entidad revisará que, a pesar de la coyuntura climática que causó estragos principalmente en la región Caribe, “se mantengan las condiciones de eficiencia y no se presenten desviaciones en los estándares de prestación del servicio”.

Por ello, la superintendencia citó en sus instalaciones en Bogotá a los representantes legales de AES Colombia & CIA. S.C.A. E.S.P., Celsia Colombia S.A. E.S.P., Empresa Urra S.A. E.S.P., Empresas Públicas de Medellín E.S.P., Enel Colombia S.A. E.S.P., Hidroeléctrica del Alto Porce S.A.S. E.S.P., e Isagen S.A. E.S.P.

El objetivo de estas diligencias será verificar la información operativa comprendida entre el 1 de enero de 2025 y la fecha actual, bajo los siguientes términos anunciados por la Superservicios:

Parámetros operativos de embalses: verificación estricta de volúmenes útiles, niveles operativos y disponibilidad declarada. Se auditará la veracidad de la información reportada respecto a caudales, descargas y vertimientos.

verificación estricta de volúmenes útiles, niveles operativos y disponibilidad declarada. Se auditará la veracidad de la información reportada respecto a caudales, descargas y vertimientos. Planes de mantenimiento y disponibilidad: revisión obligatoria del detalle de actividades ejecutadas y programadas. Las empresas deberán sustentar técnica y documentalmente cualquier indisponibilidad que afecte la oferta energética.

revisión obligatoria del detalle de actividades ejecutadas y programadas. Las empresas deberán sustentar técnica y documentalmente cualquier indisponibilidad que afecte la oferta energética. Gestión y criterios de operación: supervisión de los modelos técnicos empleados para la toma de decisiones y precios de oferta. La Superservicios verificará que la metodología aplicada responda con precisión a las condiciones hidrológicas actuales.

Agregaron que estas acciones de vigilancia son una “herramienta esencial” para asegurar la transparencia del sector y el cumplimiento de la regulación y la normativa.

“Los usuarios siempre están en el centro de la gestión institucional, por tanto, se actuará con determinación para garantizar que la operación de los recursos hídricos se ajuste a la ley, salvaguardando la continuidad del servicio en todo el territorio nacional”, cerraron.