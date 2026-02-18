El Ejército ecuatoriano informó este martes de la captura de alias Camilo, presunto cabecilla de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), perteneciente al Frente Oliver Sinisterra (FOS), así como a otros nueve presuntos integrantes de esa agrupación.

En una operación realizada en la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, también se detuvo a otras diez personas presuntamente vinculadas a actividades ilícitas, como extorsiones, tráfico de armas, amedrentamiento y protección armada de minería ilegal en la zona.

En sus redes sociales, el Ejército informó de que al ingresar en una vivienda de madera que funcionaría como base clandestina, el personal militar fue recibido con disparos.

En respuesta, aplicó el uso progresivo de la fuerza y tomó control del sector. Durante el enfrentamiento se aprehendió al colombiano Kevin Daniel R. C., alias ‘Camilo’, junto con diez ecuatorianos, de los cuales uno resultó herido y fue evacuado con vida al Hospital Civil de Esmeraldas tras recibir primeros auxilios.

En el lugar se decomisó un arsenal que evidencia capacidad operativa organizada, como un fusil AR15 calibre 5,56 milímetros (mm), una pistola traumática, tres escopetas artesanales, dos cargadores 5,56 mm, dos cargadores 9 mm, 51 cartuchos 5,56 mm, 27 cartuchos 9 mm y 2 cartuchos 12GA, detalló.

Tras la captura de alias ‘Camilo’, en el sector Zapallo, municipio Eloy Alfaro, también en Esmeraldas, se realizó otra intervención en la que se aprehendió a presuntos integrantes del FOS, identificados como Esteban Daniel S. L., Juan Daniel V. A. (alias Juancho), Luis Fernando C. C. (Diego), Jefferson Iván G. P. (Leo), Jefferson Jairo C. M. (Ecuador), Adrián Patrik M. C. (Boca), Jefferson David G. C. (Paco), Erick Fernando A. C., (Culón) y Widinson Adolfo J. A. (alias Guachito).

En poder de este segundo grupo de detenidos encontraron encaletados 2 fusiles AR15 calibre 5,56 mm, un fusil M16, 11 fusiles tipo FAL, una carabina Mossberg, una pistola Taurus, una pistola Smith & Wesson, cinco cargadores 5,56 mm, dos cargadores 9 mm, 56 cargadores 7,62 mm, 227 cartuchos 5,56 mm, 24 cartuchos 9 mm, 450 cartuchos 7,62 mm eslabonados, 2.073 cartuchos 7,62 mm, una granada de mano y doce chalecos de combate tipo guerrilla.

Efectivos del Ejército Ecuatoriano mantienen operaciones en la zona ante la presunción de que aún existirían remanentes ocultos en sectores aledaños, en medio de la lucha por frenar la minería ilegal y el intento por el control territorial de grupos armados.

Desde inicios de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de “conflicto armado interno”, con lo que pasó a catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos terroristas y emitió una serie de estados de excepción.

El Gobierno atribuye los niveles de violencia sin precedentes que atraviesas Ecuador a las bandas del crimen organizado vinculadas, principalmente, con el narcotráfico y la minería ilegal.

Pese a la declaratoria de 2024, el año 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.