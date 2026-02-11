El presidente Gustavo Petro canceló su participación en la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), que comenzará el próximo viernes en esa ciudad alemana, debido a la emergencia por las inundaciones en el país, especialmente en la región Caribe.

Lea: PMU mantiene alerta roja por los niveles del río Sinú en Córdoba

“He decidido cancelar mi participación en la Conferencia de Seguridad en Múnich-Alemania, debido a la emergencia que viven las y los colombianos en el norte del país por la situación invernal y la crisis climática”, escribió este miércoles Petro en su cuenta de X.

El mandatario añadió que su Gobierno continúa “atendiendo la emergencia en Córdoba”, uno de los departamentos más afectados que actualmente tiene a 24 de sus 30 municipios inundados y cerca de 58.000 familias damnificadas.

Lea: Autoridades desmantelan laboratorio de cocaína de disidencias de alias Calarcá en Antioquia

He decidido cancelar mi participación en la Conferencia de Seguridad en Múnich - Alemania, debido a la emergencia que viven las y los colombianos en el norte del país por la situación invernal y la crisis climática.



En estos momentos seguimos atendiendo la emergencia en Córdoba… — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 11, 2026

La Conferencia de Seguridad de Múnich reunirá durante tres días a más de 200 representantes gubernamentales de 120 países, el discurso de apertura estará a cargo del canciller alemán, Friedrich Merz, aunque Petro dijo el martes que él lo pronunciaría.

“Daré el discurso inaugural de esta conferencia de paz y seguridad mundial en Múnich, Alemania. Asistirán comandantes y primeros ministros de Europa, América Latina, África y el mundo árabe”, señaló Petro el martes en X al publicar nuevamente el anuncio de la MSC sobre su participación.

Lea: Llegan a Córdoba voluntarios de la Defensa Civil de varios departamentos para apoyar la atención de emergencias

Entre los asistentes a la MSC figuran la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio; el ministro de Exteriores de China, Wang Yi; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

La conferencia abordará como ejes centrales el papel de Alemania en Europa y el mundo, la capacidad de la Unión Europea (UE) para actuar con autonomía estratégica, las debilitadas relaciones transatlánticas y la guerra en Ucrania.

Lea: Aumentan los fallecidos en Córdoba a causa de las inundaciones

En el foro también participará la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien intervendrá por videoconferencia, mientras que su hija, Ana Corina Sosa, estará presente en la capital bávara.