A las acciones que desarrollan las autoridades administrativas y los organismos de socorro para atender la grave emergencia que se registra en 22 de los 30 municipios del departamento de Córdoba se suman las labores de la fuerza pública.

Leer también: En Montería realizan trabajos de contención en un canal que bordea cinco barrios

Personal de la Policía, Ejército y Armada Nacional (Infantería de Marina) trabaja en el rescate y la atención de los damnificados.

La Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería reforzó su presencia operativa en los tres municipios más afectados por la ola invernal en su jurisdicción, que son Montería, San Carlos y Cereté, al tiempo que las unidades del Comando de Policía Córdoba realizan las mismas acciones en los demás territorios apoyados con las tropas de la Infantería de Marina y del Ejército, de acuerdo con la jurisdicción de estas.

Los soldados de la Brigada 11 del Ejército a través de los batallones de infantería Junín y Rifles y del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate, han apoyado con la evacuación de familias, especialmente de personas con capacidad de movilidad reducida y de la tercera edad, además de la distribución de más de 3000 ayudas humanitarias, 100 kits de alimentos y 100 kits de aseo en las zonas rurales de los municipios de Canalete, Montelíbano, La Apartada y Puerto Escondido, en el departamento de Córdoba y sobre la vía que comunica a la ciudad de Montería con el municipio de Arboletes, en el departamento de Antioquia.

Fuerza Pública Parte de la ayuda prestada por la Fuerza Pública en Córdoba.

Importante: Un vuelo con ayuda humanitaria llegará a Córdoba en las próximas horas, confirmó el gobernador Erasmo Zuleta

Mientras que la Armada Nacional a través del Batallón de Infantería N°14 que comanda el teniente coronel Yerly Alexánder Carreño, adelanta labores de llenado y disposición de costales para la construcción de barreras de contención, con el fin de mitigar el impacto de las inundaciones ocasionadas por el desbordamiento del río Sinú.

De igual manera, dispuso de vehículos para la evacuación de personas damnificadas hacia centros de atención, en caso de ser necesario, con el propósito de salvaguardar la vida de los habitantes de los sectores de Cotocá Arriba, Sarandelo e Isla de Sabá, en el municipio de Lorica.