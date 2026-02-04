Un nuevo caso de violencia dentro del sistema de transporte público de Bogotá se volvió tendencia en redes sociales en las últimas horass.

La mañana del martes se difundió un video en el que un usuario agrede físicamente a un conductor de un bus alimentador de TransMilenio frente a varios pasajeros.

Las imágenes han causado indignación. De acuerdo con lo que se observa en el video, el altercado inició cuando un joven le exigió al conductor que abriera la puerta con rampa del vehículo. Al recibir una negativa, se produjo una discusión que rápidamente escaló a una agresión física.

El pasajero comenzó a golpear al conductor con los puños mientras este permanecía en su puesto, sin posibilidad de defenderse, ante la mirada de los demás usuarios que estaban presentes.

En medio del enfrentamiento, una mujer intervino para separar a los involucrados y evitar que continuaran los golpes. En la grabación se le escucha pedir insistentemente que se detuvieran.

#BOGOTÁ | Un conductor de un bus alimentador de Transmilenio fue agredido por un usuario, cuando al parecer le exigía que abriera la puerta que tiene una rampa y está ubicada en la parte central del vehículo.

Desde Transmilenio rechazaron esta agresión y reiteran que esta puerta… pic.twitter.com/QDYPfeb1ev — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 3, 2026

Finalmente, el agresor descendió del bus de manera forzada. En las imágenes también se evidencia que presentaba sangrado en la nariz producto del enfrentamiento.

Tras hacerse viral el video provocó múltiples reacciones de rechazo por parte de ciudadanos, quienes condenaron el ataque y expresaron solidaridad con el conductor.

Muchos usuarios pidieron mayores controles y sanciones para quienes atenten contra el personal del sistema de transporte.

TransMilenio se pronunció tras la golpiza que recibió uno de sus conductores

TransMilenio emitió un comunicado en el que rechazó de manera categórica la agresión contra el operador del bus y recordó las normas de uso del servicio.

La empresa reiteró que las puertas con rampa están destinadas principalmente a personas con discapacidad y mujeres en estado de gestación, por lo que su utilización debe respetarse.

Asimismo, hizo un llamado a mantener comportamientos responsables y a promover la convivencia dentro del sistema.