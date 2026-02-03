Semanas atrás, el Gobierno colombiano impuso un arancel del 30% a productos provenientes de Ecuador como respuesta a la misma medida aplicada por el presidente Daniel Noboa, situación denominada por analistas como una “mini guerra comercial” en la región.

El anuncio estuvo a cargo de la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, quien apareció públicamente en silla de ruedas durante la presentación de la medida, generando inquietud y asombro sobre su estado de salud.

De acuerdo a El Colombiano, la condición médica de la ministra ha resultado “compleja”, ya que desde hace un par de semanas presenta inflamación en las articulaciones y dolores intensos, lo que le dificulta movilizarse con normalidad.

La alta funcionaria del Gobierno Petro tuvo que aclarar en sus redes sociales que fue lo que sucedió con su salud, luego de varias especulaciones por parte de ciudadanos y usuarios en redes, debido a que fue la primera vez en la que Morales, encargada del Ministerio desde junio de 2025, se dejó ver en estas circunstancias en un acto público.

“Fue un espasmo muscular severo, pero ya estoy en proceso de recuperación. ¡Paso a paso y con buen ánimo! No podemos parar, ¡vamos adelante!”, aseguró Diana Morales sobre su salud, señalando que a pesar de su condición seguirá cumpliendo con sus labores en la cartera de Comercio.

Cabe señalar, que sobre dichos gravámenes, la mincomercio anunció ese día que: “Hoy estamos contemplando otro decreto que va a incluir otro tipo de productos provenientes de Ecuador, también con la imposición del 30% de aranceles, de tal manera que se genere una situación de equilibrio comercial (...) Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en alianza con Bancoldex, estamos diseñando una línea de crédito para nuestros empresarios exportadores a Ecuador”.