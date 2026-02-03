El presidente Gustavo Petro dio en la tarde de este martes sus impresiones tras el inédito encuentro que sostuvo con su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, en el despacho oval de la Casa Blanca, en Washington.

Esta fue la primera reunión entre Trump y Petro, quien se encuentra en la recta final de su mandato, con la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas prevista para el 31 de mayo.

En el centro estaba el asunto del narcotráfico, ya que Washington sostiene que la producción de cocaína se ha disparado bajo el Gobierno de Petro, mientras este defiende que su política de sustitución de cultivos ha sido exitosa.

La delegación estadounidense la completaron el vicepresidente, JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno.

Por parte de Colombia, participaron la canciller, Rosa Villavicencio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y el embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña.

“Yo he estudiado la historia de Estados Unidos. No conocía la Casa Blanca ahora, la vi dos veces con Biden, ahora la vi más bonita, le dije que era un buen diseñador, cambió el corredor, el diseño estuvo espectacular”, dijo Petro en diálogo con Caracol Radio.

“Hablamos de energía que se sabe que es mi línea divisora, le mostré que La Guajira tenia la energía limpia para reactivar Venezuela. También se puede limpiar toda la matriz energética de Estados Unidos”, agregó.

Renglón seguido, Petro señaló:“Hay que colocar el Ejército de Colombia y Venezuela, de tal manera que, quienes arrodillados al narcotráfico, sean derrotados”.

Y, agregó que, solicitó la unión de las autoridades “para perseguir” los capitales de los “criminales” y “capturarlos fuera de Colombia o donde estén viviendo”.

Luego reveló: “Me preguntó si me había asustado y qué pensaba de la acción en Caracas. Yo le dije que estaba acostumbrado a la guerra. No profundizamos más en el tema, pero me preguntó por Delcy y le dije la verdad: yo estaba hablando con la oposición y las fuerzas oficialistas racionales”.

“Hablamos del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, que pasó por inteligencia norteamericana, me preguntó que si creíamos que Estados Unidos haya estado metido en esos hechos y le dije que no, pero que queremos saber qué pasa con los archivos”, explicó.

“Me sorprendieron varias cosas de esa reunión, no conocía muchísimas cosas, le dije que viniera a Cartagena, que conozca la belleza de Colombia. Y en la belleza se concluye la paz”, concluyó.