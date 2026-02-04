Dos miembros de la Policía asignados al sistema TransMilenio quedaron registrados en video cuando estaban en plena pelea.

Este hecho que pasó en plena vía pública, en el suroccidente de Bogotá, generó múltiples reacciones entre los usuarios que estaban presentes y luego en en redes sociales.

Concretamente se pelearon en las inmediaciones del Portal de las Américas, donde varios ciudadanos presenciaron el intercambio de golpes entre los uniformados, mientras otros funcionarios permanecían en el lugar sin intervenir.

Minutos después la grabación fue difundida en distintas plataformas digitales y muestra cómo uno de los policías inicia el enfrentamiento con empujones y patadas, que luego escalan a golpes directos. La escena llamó la atención por haberse producido en un espacio concurrido y en horario laboral.

Usuarios en redes cuestionaron el comportamiento de los agentes.

¿Por qué se pelearon los dos policías en Bogotá?

Según información preliminar, la confrontación se habría originado tras una diferencia de criterios relacionada con un procedimiento interno y una llamada de atención por parte de un superior.

Policía Nacional Policía rechazó la pelea entre dos uniformados en Bogotá

Aunque no se reportaron heridos de gravedad, el incidente fue suficiente para activar los protocolos disciplinarios de la institución.

Por eso, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que los dos funcionarios fueron retirados temporalmente de sus funciones mientras se adelantan las investigaciones correspondientes.

Desde la institución reiteraron que los comportamientos contrarios a la ética y al profesionalismo serán evaluados con rigor, y que se aplicarán las sanciones establecidas por la ley en caso de comprobarse responsabilidades.