Las autoridades adelantan un amplio operativo para dar con el paradero de la esposa de Alexis Ospina Piedrahita, de 28 años de edad que falleció luego de permanecer varios días en estado clínico en el Hospital San Vicente Fundación de Medellín, causa de graves quemaduras que afectaron varios de sus órganos vitales.

Los hechos se registraron en la madrugada del pasado sábado en una vivienda del barrio La Milagrosa, sector Loreto, en la capital antioqueña. De acuerdo con las primeras investigaciones, Alexis habría sostenido una fuerte discusión con su pareja sentimental, quien se encontraba en aparente estado de embriaguez.

Asimismo, minutos después, presuntamente, la mujer le habría rociado gasolina y provocado un incendio con él aún dentro del inmueble, causándole lesiones que posteriormente le ocasionaron la muerte.

Por otro lado, María Eugenia Tobón, amiga cercana de la víctima, en entrevista con el medio Blu Radio, manifestó que fueron los vecinos quienes lograron auxiliar a Alexis, conocido en el sector por trabajar como Dj en eventos porro y salsa.

“Él salió, literal, quemado hacia la mano izquierda y el celular en la mano, porque, inclusive, llamó a la mamá a la una y veintidós, y la mamá estaba acostada, tenía el celular en silencio. Tenía el resorte del póster pegado, como derretido, contra el cuerpo, y ella me decía que que él soltaba como escamas, como si es la piel quemada. Y él solo decía, yo me voy a morir, no me deje morir”, expresó.

Imágenes captadas por cámaras de seguridad del sector muestran a la mujer huyendo del lugar con un recipiente plástico en la mano, presuntamente con el combustible utilizado, mientras la vivienda permanecía en llamas y vecinos intentaban socorrer a la víctima.

Inicialmente, Alexis fue trasladado a la Clínica Sagrado Corazón de Buenos Aires, pero debido a la gravedad de las quemaduras fue remitido al pabellón de quemados del Hospital San Vicente Fundación, donde falleció en la madrugada del domingo. Las lesiones comprometieron incluso sus pulmones.

La familia del joven exige justicia, mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas, entre ellas registros audiovisuales y testimonios, para esclarecer lo ocurrido y lograr la captura de la presunta responsable.

“Ya hay orden de captura sobre ella. Sobre estas cosas siempre hay mucha especulación. Me han llegado muchas notas de que ella se va a entregar, que ella tiene abogado. Hay unos videos que ella baja corriendo de que hizo el incendio, ella baja corriendo, y entonces se ve la cámara bajando y se ve la cámara cuando ya viene bajando. Ese video también es muy importante, porque ahí se ve como si ella hubiera desocupado la bolsa y hubiera corrido”.

Las autoridades confirmaron que la pareja tiene una hija de cinco años, quien al momento de los hechos se encontraba bajo el cuidado de su abuela, evitando así una tragedia mayor. Según versiones conocidas, la relación estaría marcada por episodios previos de violencia. En noviembre del año pasado, durante otra discusión bajo el consumo de alcohol, la mujer habría quebrado una botella y herido gravemente a Alexis en el abdomen, lesión por la cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.