El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que este martes – 3 de febrero – será extraditado a Estados Unidos Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, señalado como uno de los principales cabecillas del grupo delincuencial ‘La Inmaculada’ y vinculado a actividades de narcotráfico.

Leer más: “Estamos ante un encuentro en el que cada uno piensa en su país”: embajador García-Peña sobre reunión Trump-Petro

Desde Washington, previo al encuentro entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, el funcionario aseguró que la orden dada desde el pasado fin de semana se hará efectiva lo más pronto posible.

“El presidente de la República dio una orden muy clara el fin de semana, que el criminal alias Pipe Tuluá llegue lo más rápido extraditado de Colombia a Estados Unidos. Eso hace parte de las más de 520 personas que ha extraditado Colombia durante este gobierno.”, dijo Sánchez.

En su momento, el jefe de Estado explicó que la decisión responde a intentos del procesado por influir de manera irregular en funcionarios públicos utilizando recursos estatales.

Lea además: “La expectativa es seguir fortaleciendo esas relaciones históricas que han tenido Colombia y Estados Unidos”: Gloria Miranda sobre reunión con Trump

“Lo hago por intentar comprar funcionarios públicos con dineros públicos para quedarse. La paz no es una mercancía, la paz es un derecho”, manifestó el presidente Petro en su momento.

Este paso se da luego de que el Ministerio de Justicia rechazara, en días recientes, el recurso de reposición presentado por los abogados de Marín Silva, con el cual se pretendía suspender su extradición. Tras esta determinación, quedó en firme el requerimiento elevado por una Corte Distrital del estado de Texas.

Por otro lado, ‘Pipe Tuluá’ es solicitado por la justicia estadounidense por varios delitos asociados al narcotráfico, como concierto para distribuir cocaína, tráfico internacional de estupefacientes y la fabricación y distribución de más de cinco kilogramos de cocaína.

No olvide leer: Consejo de Estado admitió demanda que busca tumbar a 9 congresistas salpicados en escándalo de la Ungrd

De acuerdo con el expediente judicial, los señalamientos hacen parte de una acusación formal radicada en septiembre de 2024, en la que se indica que ‘Pipe Tuluá’ habría desempeñado un rol determinante en el envío de importantes cargamentos de droga con destino a Estados Unidos.

Aunque su extradición había sido anunciada desde diciembre del año anterior, la defensa del procesado interpuso un recurso argumentando falta de motivación en la decisión y la omisión de los procesos judiciales que enfrenta actualmente en territorio colombiano.

Le puede interesar: Contrato de pasaportes: Cancillería e Imprenta Nacional acuerdan operación por $ 185.000 millones

Actualmente, Marín Silva cumple una condena de 30 años de prisión por su responsabilidad en al menos 46 homicidios. Actualmente permanece recluido en la estación de Policía de Los Mártires, en Bogotá, luego de haber estado detenido en la cárcel La Picota.