El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, señaló este lunes que no se sabe qué pueda ocurrir en la reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro prevista para el martes 3 de febrero en la Casa Blanca, pero lo que sí es seguro es que ambos “piensan en su país”.

Lea: “Esta visita representa el fortalecimiento de las relaciones entre Colombia y EE. UU.”: canciller Rosa Villavicencio sobre reunión con Trump

“En una reunión de estas uno no sabe qué puede pasar, pero lo cierto es que las preparativas que se han hecho, las garantías que el gobierno del presidente Trump le ha dado a nuestro jefe de Estado, son indicaciones claras de que estamos ante un encuentro en el que cada uno piensa en su país”, indicó el diplomático a medios en Washington D. C.

Más temprano, la canciller Rosa Villavicencio se mostró optimista frente al encuentro entre los mandatarios.“Esta visita representa el fortalecimiento de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos”, afirmó.

Lea: Petro conoció en EE. UU. a su nieta de dos meses de nacida: “Abrazo fundamental antes de reunión con Trump”

“Estamos muy positivos, abrazando toda la positividad de una relación que se va a relanzar”, sostuvo la ministra de Relaciones Exteriores.

Petro llegó en la madrugada de este lunes a Washington D. C. para dar inicio a su agenda oficial de Estado que incluye su crucial reunión con Donald Trump, quien lo recibirá el martes en la Casa Blanca con el objetivo de recomponer la relación bilateral deteriorada en el último año por ataques verbales mutuos.

A las 12:30 a.m., el Presidente de la República, @PetroGustavo, llega a Washington D. C. para dar inicio a la agenda oficial de Estado, programada entre el 2 y el 5 de febrero, orientada al fortalecimiento del relacionamiento bilateral entre Colombia y los Estados Unidos y a la… pic.twitter.com/a6SZufDbcK — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) February 2, 2026

La reunión de Petro y Trump se da un año después de varios desencuentros entre ambos mandatarios, que se iniciaron el 26 de enero de 2025 cuando el presidente colombiano no autorizó la entrada al país de dos vuelos con migrantes procedentes de Estados Unidos al denunciar un “trato indigno” para sus connacionales.

Lea: “La expectativa es seguir fortaleciendo esas relaciones históricas que han tenido Colombia y Estados Unidos”: Gloria Miranda sobre reunión con Trump

Según la Presidencia, Petro también desarrollará en Washington una agenda que incluye actividades políticas, académicas, empresariales y con la comunidad colombiana en Estados Unidos.

El mandatario ofrecerá una charla sobre cambio climático en la Universidad de Georgetown y sostendrá reuniones con empresarios del sector del cacao centradas en comercio, sostenibilidad y proyección internacional del producto.

Lea: Ministro Germán Ávila asume funciones presidenciales durante viaje de Gustavo Petro a EE. UU.

La agenda también contempla encuentros con congresistas estadounidenses para fortalecer el diálogo político y legislativo bilateral, así como una reunión con la diáspora colombiana en la biblioteca Martin Luther King, en la capital estadounidense.