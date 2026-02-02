El presidente Gustavo Petro inició este lunes su agenda oficial en Estados Unidos, previa a la reunión que sostendrá con el mandatario Donald Trump en la Casa Blanca, un encuentro en el que ambos gobiernos abordarán temas de cooperación bilateral y asuntos de interés regional.

Le puede interesar: Petro vs. Trump: una cita de tensiones, miedos y advertencias

El jefe de Estado colombiano llegó a Washington hacia las 12:30 a. m. (hora Colombia), acompañado por una delegación encabezada por la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Antes del inicio de la reunión presidencial, la canciller Rosa Villavicencio destacó el significado político del viaje oficial. “Esta visita representa el fortalecimiento de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos”, afirmó inicialmente la ministra de Relaciones Exteriores.

Vea aquí: Petro llegó a Estados Unidos para su crucial reunión con Trump en la Casa Blanca

A lo cual agregó: “Estamos muy positivos, abrazando toda la positividad de una relación que se va a relanzar”.

En la misma línea, el embajador de Colombia ante EE. UU., Daniel García-Peña, señaló: “En una reunión de estas uno no sabe qué puede pasar, pero lo cierto es que las preparativas que se han hecho, las garantías que el gobierno del presidente Trump le ha dado a nuestro jefe de Estado, son indicaciones claras de que estamos ante un encuentro en el que cada uno piensa en su país”.

Lea también: “Contarle a Trump de manera directa cuál es la perspectiva del Gobierno en materia de lucha contra el narcotráfico”, una de las misiones de Petro en encuentro en Washington

La reunión entre Petro y Trump está prevista para este martes 3 de febrero a las 11:00 a. m. y se desarrolla en medio de un contexto de tensiones diplomáticas acumuladas durante el último año.

¿Cuáles serán los temas en la agenda Petro–Trump?

Según información oficial, la conversación entre ambos mandatarios incluirá asuntos estratégicos como:

La cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

Las solicitudes de extradición.

El estado de la relación comercial bilateral.

La situación regional, con énfasis en Venezuela.

El encuentro busca recomponer el diálogo político tras episodios de fricción entre ambos gobiernos, especialmente en materia migratoria y de política exterior.

Una comitiva amplia, aunque con fuertes ausencias

La delegación colombiana está integrada por altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el jefe de despacho presidencial, José Raúl Moreno; la directora del Dapre, Nohra Mondragón; el embajador Daniel García-Peña; el director encargado de la DNI, René Guarín; el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; y la directora del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda.

Le sugerimos: “La expectativa es seguir fortaleciendo esas relaciones históricas que han tenido Colombia y Estados Unidos”: Gloria Miranda sobre reunión con Trump

También hacen parte de la comitiva asesores, personal médico, un intérprete y el equipo de prensa presidencial. Como invitado especial viajó el abogado estadounidense Daniel Martín Kovalik.

Entre las ausencias más relevantes figura el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien no integró la delegación oficial.

¿Cuál es la agenda de Petro previo a su encuentro con Trump?

Durante este lunes, el presidente Petro sostendrá encuentros de coordinación interna con la canciller Villavicencio y el embajador García-Peña, además de reuniones con actores políticos y económicos.

En otras noticias: Contrato de pasaportes: Cancillería e Imprenta Nacional acuerdan operación por $ 185.000 millones

La agenda oficial del mandatario incluye actividades académicas, empresariales y encuentros con la comunidad colombiana en Estados Unidos, así como reuniones con congresistas estadounidenses y empresarios del sector del cacao.

El viaje presidencial se extenderá hasta el 5 de febrero. Mientras tanto, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, asumió funciones presidenciales durante la ausencia del mandatario.