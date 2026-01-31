El puerto de Buenaventura enfrenta una paralización parcial desde la mañana del viernes 30 de enero, debido a una protesta de transportadores de carga en el sector de La Caucana, sobre la vía de acceso al principal puerto del país.

Asimismo, los camioneros denuncian retrasos prolongados para la devolución de contenedores vacíos, costos operativos elevados y la falta de control por parte del gobierno frente a las terminales portuarias y las navieras.

Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, explicó a Noticias de la Mañana en Blu Radio que “el problema no es reciente” y se ha intensificado por la saturación de los patios de contenedores vacíos en Buenaventura.

Según Cuervo, Colombia se ha convertido en un “hub de contenedores vacíos” en América del Sur, ya que las navieras encuentran rentable mantener estos equipos almacenados en el país sin asumir costos adicionales.

“El transportador devuelve el contenedor, pero se encuentra con que no hay dónde entregarlo. Eso no es culpa del camionero, pero aun así se le imponen multas diarias que pueden llegar a los 150 dólares”, ademas, advirtiendo que estas sanciones están afectando financieramente al sector.

Por otro lado, el presidente de Fedetranscarga manifestó que las empresas afiliadas al gremio no impulsan las vías de hecho, aunque reconoció que las bases transportadoras han decidido bloquear las vías ante la ausencia de soluciones estructurales.

También, Cuervo aseguró que se han realizado varias mesas de diálogo con autoridades y representantes de las navieras, pero que “no han producido resultados concretos”. Según su criterio, se requiere la intervención directa de la Superintendencia de Transporte, ya que las navieras operan como un oligopolio con amplio margen para imponer condiciones.

Entre las principales demandas al gobierno se encuentra limitar el tiempo de permanencia de los contenedores vacíos en el país y garantizar espacios reales para su devolución sin penalidades injustificadas.

Problemas en el Registro Nacional de Despacho de Carga

La situación se complica aún más con el colapso del Registro Nacional de Despacho de Carga (RNDC). De acuerdo con Cuervo, la implementación de nuevas normas que obligan a reportes vía GPS y geocercas ha sobrepasado la capacidad tecnológica de la plataforma, impidiendo registrar despachos y cierres de operaciones.

“El sistema está caído constantemente y eso frena el transporte, afecta el comercio exterior, el consumo interno y hasta la movilización de alimentos”, advirtió Cuervo, quien afirmó que el Ministerio de Transporte fue alertado desde diciembre sobre estas fallas.

Por ahora, mientras no se encuentren soluciones concretas, la continuidad de la protesta en Buenaventura sigue siendo incierta, generando impactos directos en la logística, la competitividad nacional y la cadena de abastecimiento.