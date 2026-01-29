Las operaciones aéreas en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá se vieron afectadas durante la madrugada de este jueves debido a un intenso banco de neblina que redujo la visibilidad en la pista.

La situación obligó a cancelar alrededor de 10 vuelos y reprogramar varios vuelos nacionales e internacionales, impactando a cientos de pasajeros que tenían previsto viajar en las primeras horas del día.

#AtenciónPasajeros se registran demoras por condiciones de visibilidad reducida en @BOG_ELDORADO. A pesar de la mejoría gradual en el clima, los itinerarios de salida y llegada se mantienen sujetos a cambios.



Consulta actualizaciones directamente con las compañías aéreas. pic.twitter.com/ubqSMzUucg — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) January 29, 2026

De acuerdo con la Aeronáutica Civil, las condiciones meteorológicas impidieron que desde la torre de control se tuviera una visión clara de las pistas, lo que obligó a aplicar protocolos de seguridad y restringir temporalmente los despegues y aterrizajes.

“Se registran demoras por condiciones de visibilidad reducida en Aeropuerto El Dorado. A pesar de la mejoría gradual en el clima, los itinerarios de salida y llegada se mantienen sujetos a cambios. Consulta actualizaciones directamente con las compañías aéreas”, dijeron.

#ElDoradoInforma | A esta hora, se presenta tráfico fluido en las vías de acceso a @BOG_ELDORADO.

Teniendo en cuenta la baja visibilidad que se presenta, te recomendamos consultar el estado de tu vuelo en tiempo real con DORA: https://t.co/xIBKiXCOaX. pic.twitter.com/tthFZVUgjR — Aeropuerto El Dorado (@BOG_ELDORADO) January 29, 2026

Entre los destinos afectados se encuentran Medellín, Barranquilla, Cúcuta y Buenos Aires, entre otros.

Tanto vuelos de salida como de llegada presentaron retrasos, generando congestión en algunas salas y reprogramaciones por parte de las aerolíneas.

Asimismo, las autoridades aeroportuarias hicieron recomendaciones a los viajeros de verificar el estado de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto, mantener contacto con la aerolínea correspondiente, consultar los canales oficiales para recibir actualizaciones y llegar con anticipación en caso de tener un viaje programado.

La Aerocivil informó que los retrasos registrados en horas de la madrugada podrían generar un efecto en cadena durante el resto de la jornada, lo que implicaría modificaciones adicionales en vuelos programados para la tarde y la noche.

Por esta razón, se mantiene un monitoreo constante de las condiciones climáticas y de la operación aérea, con el fin de restablecer la normalidad lo antes posible.