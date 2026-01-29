El Ministerio de Hacienda elevó un escrito al despacho del magistrado Carlos Camargo en el que expone los argumentos con los que busca evitar que la Corte Constitucional suspenda o deje sin efectos el decreto de emergencia económica.

En el documento, la cartera advierte que una eventual suspensión provisional alteraría el alcance del control constitucional, al introducir una medida que, a su juicio, no cuenta con un soporte normativo explícito ni con un procedimiento que garantice el derecho a la defensa y la posibilidad de contradicción.

La comunicación sostiene que la declaratoria de emergencia se apoya en al menos ocho circunstancias sobrevinientes que, según el Gobierno, desbordaron la planeación fiscal ordinaria. Entre ellas se mencionan la nivelación de la UPC, seguridad, el archivo de reformas tributarias, y el cumplimiento de obligaciones del Estado, entre otras.

Magistrado Jorge Enrique Ibáñez, apartado de la discusión de la emergencia económica en la Corte Constitucional

Luego de la recusación de la Presidencia en contra del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió, por unanimidad, apartarlo del debate de la emergencia económica.

La recusación de la Presidencia tuvo que ver con declaraciones del magistrado ante un medio de comunicación en relación al decreto. Para el Gobierno, había conceptuado el tema.

“Las declaraciones públicas del magistrado Ibáñez que comprometen su imparcialidad se relacionan, no solo con la decisión de constitucionalidad que debe adoptar la Corte, sino de manera directa con la resolución de las solicitudes de suspensión provisional”, se lee en la recusación, colgada al expediente de la emergencia económica.

El magistrado también radicó el impedimento, defendiéndose de los señalamientos, dejando en manos de la Sala Plena la decisión.

Ibáñez señaló que solo había hablado del tema para tratar de dar claridad al país sobre el control constitucional. Finalmente la Sala Plena le dio la razón a la Presidencia.

Ahora, la Corte decidirá sobre la ponencia del magistrado Carlos Camargo, que pide suspender temporalmente el decreto mientras se decide a fondo.