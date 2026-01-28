La líder opositora venezolana, María Corina Machado, dijo este miércoles que le llamó “mucho la atención” que el presidente colombiano, Gustavo Petro, haya solicitado que Estados Unidos devuelva a Nicolás Maduro para que sea juzgado en Venezuela.

“Creo que hay pocos otros jefes de Estado que conozcan el monstruo del régimen venezolano por dentro como lo conoce el presidente de Colombia, Gustavo Petro”, declaró a la prensa en Washington tras reunirse con el secretario de Estado, Marco Rubio.

Machado se cuestionó si Petro “está al tanto que cualquier juez en Venezuela que emita una sentencia contraria a los intereses del régimen sabe que puede terminar” como la jueza María Lourdes Afiuni, arrestada en 2009.

Por otro lado, Petro no dudó en responderle y manifestó que él está seguro que Venezuela “debe iniciar una transición a más democracia y paz y eso se hace a través de un pacto de todos los sectores políticos y sociales sin exclusión de ninguno”.

Asimismo, añadió que “toda exclusión, como la que se hizo con Corina, es perjudial y genera odio y violencia. Por eso, lo mejor es no excluir. Venezuela con nosotros, enseñamos un principio universal: la soberanía, que incluye la justicia, a menos que construyamos justicia multilatera”.

