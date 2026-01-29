En el Parque de las Banderas, en la ciudad de Cali, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, encabezó la entrega de cerca de 20 ambulancias y unidades médicas móviles que fortalecerán la atención en los hospitales públicos del Valle del Cauca.

Durante el acto, el funcionario también respondió a las críticas que ha venido haciendo la gobernadora Dilian Francisca Toro frente a la compleja situación financiera del sistema de salud en el país.

Jaramillo aseguró que el Gobierno nacional ha destinado recursos cercanos al billón de pesos para mejorar la infraestructura hospitalaria y respaldar la red pública de salud en el departamento, por lo que descartó que exista abandono por parte de la Nación hacia el Valle del Cauca.

“Mientras otros nos atacan, no aceptan las reformas, pues el pueblo se levanta y exigen transformaciones, aquí hemos estado bloqueados desde el Valle del Cauca por el alfil de una persona muy importante de acá que no ha hecho más que en dos ocasiones hundirnos la Reforma a la Salud, pero nosotros seguimos trabajando y le traemos plata al Valle del Cauca, un billón y vamos a traerle más”, expresó.

En relación con la deuda que mantienen las EPS con los hospitales del Valle del Cauca, la cual asciende a cerca de seis billones de pesos, Jaramillo señaló que precisamente ese era uno de los principales problemas que buscaba resolver la Reforma a la Salud, iniciativa que —según dijo— ha encontrado obstáculos desde este mismo departamento.

“Hemos presentado la Reforma para solucionar el problema y pagar las deudas, la Cámara nos la ha aprobado para solucionar estas deudas pero resulta que llega a la Comisión Séptima del Senado y ahí hay una persona muy importante en esa comisión y siempre la ha hundido. Aquí se les advirtió, desde octubre de hace casi tres años, y ¡qué han querido? que la situación se empeore”.

Finalmente, el cruce de declaraciones evidencia el aumento de las tensiones entre el Gobierno nacional y la administración departamental del Valle del Cauca, en medio del debate por el financiamiento y el futuro del Sistema de Salud en Colombia.