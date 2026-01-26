Este lunes 26 de enero se conoció que la Presidencia de la República recusó al actual presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, y pidió que fuera apartado de la discusión de la reforma pensional.

La Presidencia señala que Ibáñez pre juzgó públicamente sobre la reforma, que está bajo estudio del alto tribunal, durante una entrevista que concedió a un medio de comunicación. Ahora, la Sala Plena deberá definir si admite o no la recusación.

En el documento, firmado por el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, se señala que Ibáñez dijo que la ley de pensiones tenía un vicio de trámite subsanable que “no se subsanó”. Esto lo dijo cuando el proceso aún está en estudio en el alto tribunal.

El Gobierno asegura que el pronunciamiento del magistrado anticipa un elemento central de la decisión y compromete la apariencia de imparcialidad judicial. Además, advierte que el caso entra en un contexto institucional sensible, pues la Corte tiene que adoptar una decisión definitiva en las próximas semanas, luego de que el trámite quedara en empate y se acudiera a un conjuez.

Hay que recordar que el mismo magistrado Ibáñez, apenas hace algunos días, se declaró impedido para participar en la discusión sobre la emergencia económica.

Ahora, se tendrá que pronunciar frente a esta nueva recusación, pero sobre la reforma pensional.