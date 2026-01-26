El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, explicó este lunes como se blindará el espacio aéreo colombiano con el escudo nacional antidrones por $6,2 billones.

El jefe de la cartera de seguridad precisó en la emisora Blu Radio que el proyecto surge como respuesta a la creciente amenaza de grupos criminales que utilizan drones cargados con explosivos en diversas regiones del país.

Del total de $6,2 billones que valdría el plan, se espera invertir $1 billón durante el presente año.

Se trata, dijo el funcionario, de un sistema de múltiples capas diseñado para proteger a la tropa en movimiento, buques, vehículos e instalaciones fijas. Además, todos estos componentes deben actuar de forma automática y en segundos por la rapidez con la que se desarrollan los ataques aéreos.

Agregó el ministro que la orientación de Colombia es hacia la tecnología de tipo occidental por la necesidad de interoperabilidad con aliados estratégicos como Estados Unidos y países de Europa, permitiendo que los sistemas “hablen el mismo idioma” en la lucha contra el crimen transnacional. Y esto a pesar de que empresas chinas han presentado ofertas.

“Aunque se ha discutido el tema con Estados Unidos, no existe un condicionamiento o veto por parte de Washington para adquirir exclusivamente tecnología estadounidense; la decisión sigue siendo una muestra de la autonomía colombiana basada en sus propios intereses de seguridad”, dijo Sánchez.