El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió el pasado viernes una alerta sanitaria tras detectar contaminación en decenas de lotes de fórmulas infantiles de la marca Alula.

A través de un comunicado, el Invima detalló que algunos lotes de Alula Gold Premium y Alula Gold Comfort Premium incluyen en su composición un ingrediente (omega-6, ácido araquidónico, ARA) contaminado con la toxina cereulida, producida por algunas cepas de la bacteria Bacillus cereus.

La contaminación fue notificada por la Red Internacional de Autoridades de Inocuidad de los Alimentos (INFOSAN) y del Sistema de Alertas Rápidas para Alimentos y Piensos de la Unión Europea (RASFF).

Para que los ciudadanos identifiquen si la fórmula que compraron está contaminada, el Invima reveló la lista de los lotes y fechas de vencimiento que fueron distribuidos y comercializados en Colombia:

Asimismo, informó que el establecimiento importador Sanulac Nutrición Colombia S.A.S dio inicio al retiro voluntario de los lotes de las fórmulas infantiles en cuestión.

Así las cosas, el Invima indicó que los lotes de las fórmulas infantiles relacionados en la alerta no deben ser consumidos o adquiridos por la población, en razón a las situaciones sanitarias expuestas.

Los consumidores que hayan adquirido estos lotes de fórmulas infantiles deben suspender su consumo y notificarlo a las autoridades competentes.

El Invima recomienda consultar de manera permanente la aplicación web https://app.invima.gov.co/alertas/alertas-alimentos-bebidas y redes sociales oficiales @invimacolombia (X, Instagram, Facebook) para conocer información relacionada con alimentos y/o bebidas que puedan afectar la salud de los colombianos.

Por su parte, las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales deben realizar la búsqueda activa de los lotes de las fórmulas infantiles relacionados en esta alerta, así como llevar a cabo las acciones de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de su competencia en los que potencialmente puedan distribuir y comercializar dichos lotes.