Si siente que las comunicaciones vía teléfono o la conexión a internet es inestable, no se trata de sus dispositivos electrónicos sino de una tormenta geomagnética “severa” que enfrenta el país, según dio a conocer el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) tras emitir una primera alerta.

El IGAC identificó un evento de nivel G4 —uno de los más intensos en su categoría— a partir del monitoreo realizado por el Observatorio Geomagnético Nacional Isla Santuario de Fúquene.

El seguimiento del observatorio inició a la 1:00 p. m. del 19 de enero y ha evidenciado “alteraciones significativas en el campo magnético terrestre”, producto de la interacción entre una intensa actividad solar y la magnetosfera, la capa que protege a la Tierra de la radiación proveniente del Sol, según anunciaron.

Pexels

“Este tipo de tormentas puede ocasionar intermitencias o fallas temporales en las comunicaciones móviles, el servicio de Internet, los sistemas de navegación satelital (GNSS) y la captura de coordenadas en tiempo real”, explicaron.

Por esta razón, el instituto recomendó a los ciudadanos extremar las precauciones en la operación de aeronaves no tripuladas como los drones, así como en actividades que dependan de sistemas satelitales y tecnologías sensibles.

Las variaciones registradas de la tormenta geomagnética se encuentran en un rango aproximado de 100 a 200 nanoteslas, una unidad que mide los cambios en el campo magnético terrestre y que es característica de eventos clasificados como severos a nivel internacional.

Esta información, manifestó el IGAC, ha sido confirmada y respaldada por instituciones científicas como el Servicio Geológico Británico (BGS), el Real Instituto Meteorológico de Bélgica (RMI), la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UD) y plataformas especializadas como Space Weather Live.

“El IGAC continuará realizando seguimiento permanente a la evolución de este fenómeno y mantendrá informadas a las autoridades competentes, a los sectores estratégicos y a la ciudadanía sobre cualquier novedad relevante, reafirmando su compromiso con la construcción de una Geografía para la Vida”, cerraron.