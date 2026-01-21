Graves señalamientos de presunto acoso y abuso sexual enlodan hoy al exgobernador del Magdalena y candidato presidencial, Carlos Caicedo, quien, por este caso, fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación.

Los hechos se remontan a cuando Caicedo estaba al frente de la administración departamental, cargo que ocupó de enero de 2020 a octubre de 2023, renunciando dos meses antes de concluir su periodo.

El escándalo fue destapado de la FM luego de conversar con al menos cuatro mujeres que serían víctimas de presunto acoso sexual por parte de Caicedo. A partir de chats y denuncias penales que fueron interpuestas en su momento ante el ente acusador, se pudo constatar que las denunciantes habrían sido acosadas por el hoy candidato a cambio de ofrecimientos de ascensos en sus respectivos cargos.

De acuerdo con los testimonios de las mujeres, el exgobernador y algunos altos funcionarios de su movimiento político condicionaban el acceso a ascensos, estabilidad laboral o mejores salarios a aceptar propuestas sexuales e insinuaciones.

Entre los testimonios está el de una mujer que aseguró que Caicedo le habría insinuado que subiera a su habitación durante un evento oficial del departamento con el fin de “complacerlo” a cambio de favorecerla con ascensos y cargos bajo su poder.

“En reuniones que se hacían en hoteles muy representativos de la ciudad, él señalaba en qué habitación estaba, nos pedía que subiéramos, en mi caso, que subiéramos, que estaba en tal habitación, que de esa manera podía escalar mucho más rápido dentro de la Gobernación o de la entidad, en mejores cargos si accedía a estar a solas con él. Yo le dije que no, que yo iba a escalar dentro de la Gobernación por mi capacidad profesional, por el tema laboral, pero no accediendo a esos caprichos o a esas insinuaciones de él”, afirmó la víctima en diálogo con La FM.

Así como ella, según el medio, hay otras mujeres que fueron víctimas de episodios de acoso no solo por parte de Caicedo sino también de miembros de su equipo político.

De acuerdo con el testimonio de una de ellas, el funcionario Fabián Bolaños habría drogado y abusado sexualmente de la denunciante. “Fue un acto de abuso sexual de, en ese momento, Fabián Alberto Bolaños. Esta persona usó una droga que se llama fenoteacina para dejarme inconsciente e intentar abusar sexualmente de mí (...)La Policía llega con todo el sistema del CRUE de Bogotá a hacer la revisión del caso, y me llevan obviamente a hospitalización, allí identifican la sustancia y el acto sexuale abusivo”, relató.

Ante esto, el abogado Julián Quintana interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía por presunto acoso y abuso sexual. “Usar el poder para someter mujeres es una forma de violencia miserable. No más impunidad”, señaló.

He denunciado ante @FiscaliaCol al candidato presidencial @carlosecaicedo por presunto acoso y abuso sexual. Usar el poder para someter mujeres es una forma de violencia miserable. No más impunidad. pic.twitter.com/SAX77xg0ZP — Julián Quintana (@julianquintanat) January 21, 2026

En su cuenta de X, Caicedo se pronunció desmintiendo las denuncias y dijo: "No es casualidad que, tras aprobarse las firmas, reaparezcan las viejas estrategias para distraer y desestabilizar. Un chat sin verificación no es evidencia".