El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó este miércoles que entre los 26 cuerpos sin vida recuperados tras un combate entre disidencias de las FARC en zona rural del municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare, se encuentran los de cuatro menores de edad.

De acuerdo con el reporte oficial, de los 26 cuerpos recibidos por los equipos forenses en la sede de la entidad en Villavicencio, 21 corresponden a hombres y cinco a mujeres, y entre las víctimas menores de edad hay un hombre y tres mujeres.

Asimismo, pudo establecerse que los cadáveres provienen de sectores rurales donde, en los últimos días, se registraron enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales identificadas como disidencias de las Farc, específicamente atribuidas a los grupos comandados por alias Iván Mordisco y alias Calarcá.

Estos choques armados habrían ocurrido en medio de disputas territoriales y de control armado en esta zona del sur del país.

Cabe recordar que el Ejército Nacional confirmó el pasado lunes la muerte de 26 guerrilleros en combates entre dos de las principales disidencias de las antiguas FARC en una zona rural del municipio de El Retorno, entre el Bloque Amazonas del Estado Mayor Central (EMC) y el Bloque Jorge Suárez Briceño, que hace parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF).

El EMC, es liderado por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, por quien el Gobierno ofrece una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares), mientras que el jefe del EMBF es Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

Aunque el Gobierno nacional mantiene diálogos con algunos sectores de esa organización, el EMC ha sufrido divisiones internas que han derivado en enfrentamientos armados entre sus propias facciones en regiones estratégicas como el Guaviare.

La Defensoría del Pueblo ha advertido de manera reiterada sobre el riesgo de confrontaciones armadas en el Guaviare y, mediante alertas tempranas, ha denunciado la presencia y expansión de disidencias de las FARC en ese departamento, así como el impacto de sus disputas en la población civil, incluyendo amenazas, desplazamientos forzados y confinamientos.

El Guaviare, caracterizado por su geografía selvática, fue uno de los bastiones de las extintas FARC. Tras la firma del acuerdo de paz y la desmovilización de esa guerrilla, surgieron en la región grupos disidentes que se disputan el control de territorios estratégicos, rutas del narcotráfico y economías ilícitas, según las autoridades.